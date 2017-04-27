Советник минер

Открытие ордеров:

По-шагу. Шаг вверх – покупка, шаг вниз – продажа. Для работы в тренде.

Против шага. Шаг вверх – продажа, шаг вниз – покупка. Для работы во флете.

По-шагу и против шага. Шаг вверх – покупка и продажа, шаг вниз – продажа и покупка. Для агрессивного входа в рынок.

Шаг задается в пунктах. Фильтром открытия ордеров служит цена открытия свечи (open). Если цена выше open – советник покупает, если ниже – продает. Можно выбирать все доступные свечи: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Открытие происходит одним ордером, объемом равным произведению объема ордера в настройках (0,01 по-умолчанию) на количество уровней.

Например, выбраны H1, H4, D1. При этом H1-бык, H4-медведь, D1-медведь. Советник при прохождении цены вверх на 1 шаг открывает buy = 0,01х1=0,01, при прохождении цены вниз на 1 шаг открывает sell = 0,01х2=0,02 Ограничение количества единовременно открытых ордеров на 1 уровне.

Закрытие по прибыли: