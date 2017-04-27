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Советники

Советник минер - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
9651
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Открытие ордеров:

  • По-шагу. Шаг вверх – покупка, шаг вниз – продажа. Для работы в тренде.
  • Против шага. Шаг вверх – продажа, шаг вниз – покупка. Для работы во флете.
  • По-шагу и против шага. Шаг вверх – покупка и продажа, шаг вниз – продажа и покупка. Для агрессивного входа в рынок.

Шаг задается в пунктах. Фильтром открытия ордеров служит цена открытия свечи (open). Если цена выше open – советник покупает, если ниже – продает. Можно выбирать все доступные свечи: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Открытие происходит одним ордером, объемом равным произведению объема ордера в настройках (0,01 по-умолчанию) на количество уровней.

Например, выбраны H1, H4, D1. При этом H1-бык, H4-медведь, D1-медведь. Советник при прохождении цены вверх на 1 шаг открывает buy = 0,01х1=0,01, при прохождении цены вниз на 1 шаг открывает sell = 0,01х2=0,02 Ограничение количества единовременно открытых ордеров на 1 уровне.

Закрытие по прибыли:

  • По индивидуальному для каждого ордера тейкпрофиту в пунктах.
  • Sell по суммарной прибыли в валюте депозита.
  • Buy по суммарной прибыли в валюте депозита.
  • Все по суммарной прибыли в валюте депозита.

Советник минер

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