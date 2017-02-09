Одной из проблем, связанных с использованием RSI как индикатора перекупленности/перепроданности, является то, что из-за встроенного сглаживания может пройти много времени, прежде чем будет достигнут экстремум. В результате он пропускает многие торговые сигналы. Применение формулы Stochastic к RSI приводит к тому, что экстремум должен будет достигаться в пределах ограниченного времени (предпочтительно, когда присутствует достоверный торговый сигнал). Как и стохастический осциллятор, система торгуется вокруг экстремумов 20 и 80. Также следует рассматривать в качестве торговых сигналов пересечение линией индикатора уровня 50.

Система перекупленности/перепроданности не является идеальной системой, она не гарантирует отсутствия убытков, если цена вдруг пойдет против вашей позиции. Следует использовать систему управления капиталом, чтобы не дать неудачным сделкам уничтожить всю накопленную прибыль.

На приведенных скриншотах можно наглядно сравнить поведение индикатора StochRSI(21,21,5) [цвет RoyalBlue] с индикаторами RSI(21) [цвет Lime] и Stochastic(21,5,5) [цвет Aqua] в одном окне, и в отдельном окне с индикатором CCI(21).