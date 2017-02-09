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Индикаторы

Stochastic RSI (StochRSI) - индикатор для MetaTrader 4

Tushar Chande and Stanley Kroll 1994
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
22968
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Одной из проблем, связанных с использованием RSI как индикатора перекупленности/перепроданности, является то, что из-за встроенного сглаживания может пройти много времени, прежде чем будет достигнут экстремум. В результате он пропускает многие торговые сигналы. Применение формулы Stochastic к RSI приводит к тому, что экстремум должен будет достигаться в пределах ограниченного времени (предпочтительно, когда присутствует достоверный торговый сигнал). Как и стохастический осциллятор, система торгуется вокруг экстремумов 20 и 80. Также следует рассматривать в качестве торговых сигналов пересечение линией индикатора уровня 50.

Система перекупленности/перепроданности не является идеальной системой, она не гарантирует отсутствия убытков, если цена вдруг пойдет против вашей позиции. Следует использовать систему управления капиталом, чтобы не дать неудачным сделкам уничтожить всю накопленную прибыль.

На приведенных скриншотах можно наглядно сравнить поведение индикатора StochRSI(21,21,5) [цвет RoyalBlue] с индикаторами RSI(21) [цвет Lime] и Stochastic(21,5,5) [цвет Aqua] в одном окне, и в отдельном окне с индикатором CCI(21).

StochRSI

StochRSI

MultiSymbol RiskManager MultiSymbol RiskManager

Мультивалютный индикатор расчета размера лота.

Несколько однонаправленных свечей подряд Несколько однонаправленных свечей подряд

Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.

CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.

Zero Line Zero Line

Отображение уровня безубытка для текущего графика.