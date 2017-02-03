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Индикаторы

MultiSymbol RiskManager - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Butakov
Evgeniy Butakov

Evgeniy Butakov

4 кода 4 темы 465 комментариев
Просмотров:
10824
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Мультивалютный индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска по каждому инструменту из списка в параметре Symbol List.

Расчет лота производится по стандартной и известной большинству трейдеров формуле:

Max Risk Lot = Свободные средства * Риск / 100 / Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку;

Индикатор по каждому инструменту из списка параметра Symbol List отображает в виде таблицы следующие данные:

  1. Symbol - Cимвол инструмента;
  2. Deal - Общее количество открытых сделок по символу (не отложенные ордера);
  3. Symbol Lots - Суммарный объем открытых сделок по символу (не отложенных ордеров);
  4. В режиме параметра Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation = false показывает рассчитанную величину Максимально допустимый лот по символу (Max Risk Lots, рис.1); При Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation = true показывает Максимальное количество минимальных лот, разрешенных у Брокера (Min Lots Number, рис.2);
  5. Free Lots - покажет разницу между величиной Max Risk Lot и Symbol Lots;
  6. Buy Lots - Суммарный объем сделок на покупку;
  7. Sell Lots - Суммарный объем сделок на продажу;
  8. Profit - Текущий результат всех сделок по символу.

Пока Max Risk Lots (Min Lots Number) > Free Lots - строка окрашена в цвет Color of Positive Data, в противном случае - Color of Negative Data


Параметры Индикатора

  • Symbol List - Список инструментов через запятую без пробела (GBPUSD,EURUSD - Верно!!! GBPUSD, EURUSD - НЕ ВЕРНО!);
  • Percent of Free Margin to Deal - Процент выделяемых средств из Свободной маржи для открытия сделок;
  • Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation - Метод расчета (false - в эквиваленте стандартного лота, true - через минимальный лот Брокера);
  • Text Size (pix) - Размер шрифта;
  • Color of Table Head - Цвет текста заголовка таблицы;
  • Vertical Row of Text shift (pix) - Вертикальное смещение строк текста (в пикселях);
  • Color of Positive Data - Цвет положительных значений;
  • Color of Nagative Data - Цвет отрицательных значений.

Допустимый риск в виде стандартных лот

Допустимый риск в виде "Количество минимальных лот Брокера"

Несколько однонаправленных свечей подряд Несколько однонаправленных свечей подряд

Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.

aChartsAndMW4Class aChartsAndMW4Class

Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.

Stochastic RSI (StochRSI) Stochastic RSI (StochRSI)

Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.

CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога

Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.