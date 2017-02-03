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MultiSymbol RiskManager - индикатор для MetaTrader 4
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Мультивалютный индикатор производит расчет размера лота исходя из размера свободной маржи и заданного процента риска по каждому инструменту из списка в параметре Symbol List.
Расчет лота производится по стандартной и известной большинству трейдеров формуле:
Max Risk Lot = Свободные средства * Риск / 100 / Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку;
Индикатор по каждому инструменту из списка параметра Symbol List отображает в виде таблицы следующие данные:
- Symbol - Cимвол инструмента;
- Deal - Общее количество открытых сделок по символу (не отложенные ордера);
- Symbol Lots - Суммарный объем открытых сделок по символу (не отложенных ордеров);
- В режиме параметра Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation = false показывает рассчитанную величину Максимально допустимый лот по символу (Max Risk Lots, рис.1); При Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation = true показывает Максимальное количество минимальных лот, разрешенных у Брокера (Min Lots Number, рис.2);
- Free Lots - покажет разницу между величиной Max Risk Lot и Symbol Lots;
- Buy Lots - Суммарный объем сделок на покупку;
- Sell Lots - Суммарный объем сделок на продажу;
- Profit - Текущий результат всех сделок по символу.
Пока Max Risk Lots (Min Lots Number) > Free Lots - строка окрашена в цвет Color of Positive Data, в противном случае - Color of Negative Data
Параметры Индикатора
- Symbol List - Список инструментов через запятую без пробела (GBPUSD,EURUSD - Верно!!! GBPUSD, EURUSD - НЕ ВЕРНО!);
- Percent of Free Margin to Deal - Процент выделяемых средств из Свободной маржи для открытия сделок;
- Use Mode "Broker Min_Lot" for calculation - Метод расчета (false - в эквиваленте стандартного лота, true - через минимальный лот Брокера);
- Text Size (pix) - Размер шрифта;
- Color of Table Head - Цвет текста заголовка таблицы;
- Vertical Row of Text shift (pix) - Вертикальное смещение строк текста (в пикселях);
- Color of Positive Data - Цвет положительных значений;
- Color of Nagative Data - Цвет отрицательных значений.
Индикатор показывает момент, когда было несколько однонаправленных свечей подряд.aChartsAndMW4Class
Класс, позволяющий легко определять из ваших MQL4-программ изменения в окне "Обзор рынка" (смена сортировки символов, добавление, удаление символа или наборов символов), открытие и закрытие новых графиков, а так же наличие/отсутствие панели торговли в один клик на графике, на котором работает программа.
Формула Stochastic применена к значениям индикатора RSI.CDir (MT4) - класс для получения оглавления каталога
Класс CDir предназначен для получения сведений о файлах и папках вне "песочницы" MQL4 подобно команде MS-DOS Dir. Задействован вызов системных DLL, поэтому следует разрешить их использование.