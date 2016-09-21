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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Сигнал при изменении цены на N- пунктов - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает на экране пройденное число пунктов и отправляет сообщение на почту, если это значение превысило заданное в параметрах.
SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.Fibo Bar
Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.
Skalper4Frame
Применение этой скальпинг-стратегии сводится к трем простым правилам.Tendency Estimate
Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.