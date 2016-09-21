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Индикаторы

Сигнал при изменении цены на N- пунктов - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
8551
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор показывает на экране пройденное число пунктов и отправляет сообщение на почту, если это значение превысило заданное в параметрах.


SyncChart SyncChart

Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.

Fibo Bar Fibo Bar

Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.

Skalper4Frame Skalper4Frame

Применение этой скальпинг-стратегии сводится к трем простым правилам.

Tendency Estimate Tendency Estimate

Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.