Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tendency Estimate - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9380
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор работает не с текущей ценой — он предназначен для оценки направления движения цены на исторических данных. Он имеет один параметр Target Points — целевое значение прибыли в пунктах.
Представим, что в какой-то момент истории была открыта сделка со значениями SL и TP, равными Target Points. Индикатор возвращает значение от -1 до +1, где отрицательное значение соответствует закрытию сделки при движении графика вниз, а положительное — закрытию сделки при движении графика вверх. Модуль указывает глубину просадки перед достижением уровня SL/TP — при отсутствии просадки результат равен -1 или +1, при максимальной просадке результат равен 0.
Индикатор может служить "целевой переменной" при оптимизации других индикаторов или советников.
Примеры работы индикатора
В тех точках истории, начиная с которых график "пробивает" уровень 1000 пунктов вверх, индикатор возвращает положительное число. Там, где график уходит вниз, возвращается отрицательное число.
При меньшем значении Target Points индикатор ориентирован на меньшее изменение цены.
Применение этой скальпинг-стратегии сводится к трем простым правилам.Сигнал при изменении цены на N- пунктов
Индикатор отправляет сообщение на почту, если засек импульс.
Скрипт считает количество ордеров, открытых в заданный промежуток времени (время задается номером бара текущего графика).Функция, дающая сигнал в заданный момент времени
"Простая" функция, позволяющая запустить событие Х в конкретный момент времени (например, за 30 секунд до закрытия некоторого бара).