Индикатор работает не с текущей ценой — он предназначен для оценки направления движения цены на исторических данных. Он имеет один параметр Target Points — целевое значение прибыли в пунктах.

Представим, что в какой-то момент истории была открыта сделка со значениями SL и TP, равными Target Points. Индикатор возвращает значение от -1 до +1, где отрицательное значение соответствует закрытию сделки при движении графика вниз, а положительное — закрытию сделки при движении графика вверх. Модуль указывает глубину просадки перед достижением уровня SL/TP — при отсутствии просадки результат равен -1 или +1, при максимальной просадке результат равен 0.

Индикатор может служить "целевой переменной" при оптимизации других индикаторов или советников.





Примеры работы индикатора

В тех точках истории, начиная с которых график "пробивает" уровень 1000 пунктов вверх, индикатор возвращает положительное число. Там, где график уходит вниз, возвращается отрицательное число.

При меньшем значении Target Points индикатор ориентирован на меньшее изменение цены.