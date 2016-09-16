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Fibo Bar - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор рисует уровни Фибоначчи (Fibonacci) по последнему бару. При появлении нового бара уровни перерисовываются заново.
Параметры
- Last Bar for Fibo — таймфрейм, на котором смотрим последний бар;
- Upper color — цвет верхних линий;
- Main color — цвет средних линий;
- Lower color — цвет нижних линий;
- Style lines — стиль линий;
- Line Width — толщина линий.
OBz Trading Functions Library
Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.Индекс колебания цены - Swing Index
В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.
SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.Сигнал при изменении цены на N- пунктов
Индикатор отправляет сообщение на почту, если засек импульс.