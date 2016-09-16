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Индикаторы

Fibo Bar - индикатор для MetaTrader 4

Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
Просмотров:
13430
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует уровни Фибоначчи (Fibonacci) по последнему бару. При появлении нового бара уровни перерисовываются заново.

Параметры

  • Last Bar for Fibo — таймфрейм, на котором смотрим последний бар;
  • Upper color — цвет верхних линий;
  • Main color — цвет средних линий;
  • Lower color — цвет нижних линий;
  • Style lines — стиль линий;
  • Line Width — толщина линий.

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OBz Trading Functions Library OBz Trading Functions Library

Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.

Индекс колебания цены - Swing Index Индекс колебания цены - Swing Index

В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.

SyncChart SyncChart

Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.

Сигнал при изменении цены на N- пунктов Сигнал при изменении цены на N- пунктов

Индикатор отправляет сообщение на почту, если засек импульс.