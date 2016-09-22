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Skalper4Frame - эксперт для MetaTrader 4

Aleksey Ischenko
Aleksey Ischenko

Aleksey Ischenko

3.6 (3)
3 продукта 2 кода 8 комментариев
Просмотров:
24765
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Применение этой скальпинг-стратегии сводится к трем простым правилам:

  • Нужно посмотреть на свечи на четырех таймфреймах (М5, М15, М30, Н1).
  • Если на всех 4-х таймфреймах закрывшиеся свечи белые, то открываем сделку на покупку.
  • Если на всех 4-х таймфреймах закрывшиеся свечи черные, то открываем сделку на продажу.

Сигнал при изменении цены на N- пунктов Сигнал при изменении цены на N- пунктов

Индикатор отправляет сообщение на почту, если засек импульс.

SyncChart SyncChart

Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.

Tendency Estimate Tendency Estimate

Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.

Количество ордеров, открытых на заданном баре Количество ордеров, открытых на заданном баре

Скрипт считает количество ордеров, открытых в заданный промежуток времени (время задается номером бара текущего графика).