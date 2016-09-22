Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Skalper4Frame - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 24765
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Применение этой скальпинг-стратегии сводится к трем простым правилам:
- Нужно посмотреть на свечи на четырех таймфреймах (М5, М15, М30, Н1).
- Если на всех 4-х таймфреймах закрывшиеся свечи белые, то открываем сделку на покупку.
- Если на всех 4-х таймфреймах закрывшиеся свечи черные, то открываем сделку на продажу.
Сигнал при изменении цены на N- пунктов
Индикатор отправляет сообщение на почту, если засек импульс.SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.
Tendency Estimate
Простой индикатор для оценки тенденции на исторических данных.Количество ордеров, открытых на заданном баре
Скрипт считает количество ордеров, открытых в заданный промежуток времени (время задается номером бара текущего графика).