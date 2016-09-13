Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

Также индикатор показывает, какую прибыль или убыток мы получим при закрытии ордера по стоп-лосу или тейк-профиту.

Информация суммируется и выдается в верхней части окна отдельно по TP и SL.