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Индикаторы

Orders Info - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
7709
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

информация по ордерам

Также индикатор показывает, какую прибыль или убыток мы получим при закрытии ордера по стоп-лосу или тейк-профиту.

Информация суммируется и выдается в верхней части окна отдельно по TP и SL.

настраиваемые параметры

All Stop Loss Sum All Stop Loss Sum

Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.

Monthly Weekly Levels MT4 Monthly Weekly Levels MT4

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

Индекс колебания цены - Swing Index Индекс колебания цены - Swing Index

В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.

OBz Trading Functions Library OBz Trading Functions Library

Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.