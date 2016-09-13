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Orders Info - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.
Также индикатор показывает, какую прибыль или убыток мы получим при закрытии ордера по стоп-лосу или тейк-профиту.
Информация суммируется и выдается в верхней части окна отдельно по TP и SL.
All Stop Loss Sum
Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.Monthly Weekly Levels MT4
Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.
Индекс колебания цены - Swing Index
В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.OBz Trading Functions Library
Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.