Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.