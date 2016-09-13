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All Stop Loss Sum - скрипт для MetaTrader 4

Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
Просмотров:
5092
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты и лоты на выбранном символе. Отдельно по покупкам, отдельно по продажам.

  • Add the pending orders — единственный параметр позволяет включить/исключить из расчета отложенные ордера.

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Monthly Weekly Levels MT4 Monthly Weekly Levels MT4

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

TypeToBytes TypeToBytes

Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.

Orders Info Orders Info

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

Индекс колебания цены - Swing Index Индекс колебания цены - Swing Index

В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.