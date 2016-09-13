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All Stop Loss Sum - скрипт для MetaTrader 4
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Этот скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты и лоты на выбранном символе. Отдельно по покупкам, отдельно по продажам.
- Add the pending orders — единственный параметр позволяет включить/исключить из расчета отложенные ордера.
Monthly Weekly Levels MT4
Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.TypeToBytes
Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.
Orders Info
Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.Индекс колебания цены - Swing Index
В индикаторе совмещено отображение краткосрочного и аккумулятивного индекса колебания цен в виде линии или гистограммы.