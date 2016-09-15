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Индикаторы

Индекс колебания цены - Swing Index - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Butakov
Evgeniy Butakov

Evgeniy Butakov

4 кода 4 темы 465 комментариев
Просмотров:
9786
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Комбинированный индикатор, рассчитываемый по формуле Уэльсома Уайлдера, который показывает "Индекс колебания" и "Накопительный Индекс колебания" цены в виде линейного графика или гистограммы.

Swing Index

Orders Info Orders Info

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.

All Stop Loss Sum All Stop Loss Sum

Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.

OBz Trading Functions Library OBz Trading Functions Library

Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.

Fibo Bar Fibo Bar

Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.