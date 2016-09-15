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Индекс колебания цены - Swing Index - индикатор для MetaTrader 4
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Комбинированный индикатор, рассчитываемый по формуле Уэльсома Уайлдера, который показывает "Индекс колебания" и "Накопительный Индекс колебания" цены в виде линейного графика или гистограммы.
Orders Info
Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.All Stop Loss Sum
Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.
OBz Trading Functions Library
Библиотека торговых функций из трендового советника Ocean Breeze.Fibo Bar
Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.