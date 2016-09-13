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Monthly Weekly Levels MT4 - скрипт для MetaTrader 4

Taras Slobodyanik
Taras Slobodyanik

Taras Slobodyanik

4.9 (605)
60 продуктов 9 кодов 2 темы 2233 комментария
Просмотров:
8515
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

  • Number of days — количество дней для расчета;
  • W1 Color of lines — цвет недельных линий;
  • W1 Line Width — толщина недельных линий;
  • W1 Style of lines — стиль недельных линий;
  • MN1 Color of lines — цвет недельных линий;
  • MN1 Line Width — толщина недельных линий;
  • MN1 Style of lines — стиль недельных линий;
  • Trend or Horizontal line — отображение линий трендовыми или горизонтальными линиями.

chart

chart

TypeToBytes TypeToBytes

Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.

News EA Template without DLL News EA Template without DLL

Советник-шаблон, скачивающий новости без использования DLL.

All Stop Loss Sum All Stop Loss Sum

Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.

Orders Info Orders Info

Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.