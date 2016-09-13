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Monthly Weekly Levels MT4 - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.
- Number of days — количество дней для расчета;
- W1 Color of lines — цвет недельных линий;
- W1 Line Width — толщина недельных линий;
- W1 Style of lines — стиль недельных линий;
- MN1 Color of lines — цвет недельных линий;
- MN1 Line Width — толщина недельных линий;
- MN1 Style of lines — стиль недельных линий;
- Trend or Horizontal line — отображение линий трендовыми или горизонтальными линиями.
TypeToBytes
Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.News EA Template without DLL
Советник-шаблон, скачивающий новости без использования DLL.
All Stop Loss Sum
Скрипт складывает стоп-лоссы, тейк-профиты, лоты на выбранном символе.Orders Info
Индикатор показывает информацию по ордерам. Можно увидеть магик ордера, его профит и сколько времени ордер уже в рынке.