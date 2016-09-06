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Советники

Сетевой помощник - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
13830
Рейтинг:
(57)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Полуавтоматический сетевой помощник

Советник предназначен для установки сетей и управления ими.


Кнопки советника

  • "Buy Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на покупку
  • "Sell Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на продажу
  • "Buy Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на покупку
  • "Sell Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на продажу
  • "Close Buy" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку
  • "Close Sell" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу
  • "Close" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций
  • "Tral Profit" — кнопка, при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от ProfitStart

В настройках советника
  • OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop
  • OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop
  • OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit
  • OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit
  • StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop
  • StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop
  • StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit
  • StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit
  • Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле
  • LotPlus — добавка к начальному лоту
Например:
  • Lot = 0.1
  • LotPlus = 0.1
  • первый лот: 0.1
  • второй: 0.1+0.1=0.2
  • третий: 0.2+0.1=0.3
  • четвёртый: 0.3+0.1=0.4
  • FirstLevel — расстояние от цены до первого ордера (если 0, то открывается с уровнем stoplevel). Можно изменять в правом верхнем углу панели.
Фиксация прибыли 2 способа:
  • ProfitClose — прибыль в валюте депозита (например ставим $100, при достижении общей прибыли сетки $100 она закроется).
  • ProfitStart — профит для старта трала в валюте депозита, например $50.
  • TralClose — закрывается при снижении прибыли, например те же $20.

Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при $40 профита. Отложенные ордера удаляются, выскакивает алерт с вопросом "продолжить работу?". При ответе ОК — выставляется снова.


Особенности закрытия ордеров

Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные позиции и отложенные ордера.

Советник можно проверить и настроить в тестере, но обязательно в режиме визуализации, так как сам он кнопки не нажимает!

Cauchy derivative Cauchy derivative

Производная разности Коши.

Cauchy difference Cauchy difference

Разность Коши.

News EA Template without DLL News EA Template without DLL

Советник-шаблон, скачивающий новости без использования DLL.

TypeToBytes TypeToBytes

Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.