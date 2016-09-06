



Кнопки советника

"Buy Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на покупку

"Sell Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на продажу

"Buy Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на покупку

"Sell Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на продажу

"Close Buy" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку

"Close Sell" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу

"Close" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций

"Tral Profit" — кнопка, при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от ProfitStart

OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop

OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop

OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit

OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit

StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop

StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop

StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit

StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit

Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле

LotPlus — добавка к начальному лоту

Lot = 0.1

LotPlus = 0.1

первый лот: 0.1

второй: 0.1+0.1=0.2

третий: 0.2+0.1=0.3

четвёртый: 0.3+0.1=0.4

FirstLevel — расстояние от цены до первого ордера (если 0, то открывается с уровнем stoplevel). Можно изменять в правом верхнем углу панели.

ProfitClose — прибыль в валюте депозита (например ставим $100, при достижении общей прибыли сетки $100 она закроется).

ProfitStart — профит для старта трала в валюте депозита, например $50.

TralClose — закрывается при снижении прибыли, например те же $20.

Например:Фиксация прибыли 2 способа:

Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при $40 профита. Отложенные ордера удаляются, выскакивает алерт с вопросом "продолжить работу?". При ответе ОК — выставляется снова.



Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные позиции и отложенные ордера.

Советник можно проверить и настроить в тестере, но обязательно в режиме визуализации, так как сам он кнопки не нажимает!