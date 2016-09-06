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Сетевой помощник - эксперт для MetaTrader 4
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Полуавтоматический сетевой помощник
Советник предназначен для установки сетей и управления ими.
Кнопки советника
- "Buy Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на покупку
- "Sell Stop" — открывать сеть отложенных стоп-ордеров на продажу
- "Buy Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на покупку
- "Sell Limit" — открывать сеть отложенных лимит-ордеров на продажу
- "Close Buy" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку
- "Close Sell" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу
- "Close" — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций
- "Tral Profit" — кнопка, при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от ProfitStart
В настройках советника
- OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop
- OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop
- OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit
- OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit
- StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop
- StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop
- StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit
- StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit
- Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле
- LotPlus — добавка к начальному лоту
- Lot = 0.1
- LotPlus = 0.1
- первый лот: 0.1
- второй: 0.1+0.1=0.2
- третий: 0.2+0.1=0.3
- четвёртый: 0.3+0.1=0.4
- FirstLevel — расстояние от цены до первого ордера (если 0, то открывается с уровнем stoplevel). Можно изменять в правом верхнем углу панели.
- ProfitClose — прибыль в валюте депозита (например ставим $100, при достижении общей прибыли сетки $100 она закроется).
- ProfitStart — профит для старта трала в валюте депозита, например $50.
- TralClose — закрывается при снижении прибыли, например те же $20.
Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при $40 профита. Отложенные ордера удаляются, выскакивает алерт с вопросом "продолжить работу?". При ответе ОК — выставляется снова.
Особенности закрытия ордеров
Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные позиции и отложенные ордера.
Советник можно проверить и настроить в тестере, но обязательно в режиме визуализации, так как сам он кнопки не нажимает!
Производная разности Коши.Cauchy difference
Разность Коши.
Советник-шаблон, скачивающий новости без использования DLL.TypeToBytes
Побайтовая работа со структурами, массивами и стандартными типами данных.