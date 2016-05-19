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Индикаторы

Reverse Envelope - индикатор для MetaTrader 4

Andrei Gerasimenko
Опубликовал:
Andrei Gerasimenko
Andrei Gerasimenko

Andrei Gerasimenko

4.2 (42)
25 продуктов 3 кода 5 комментариев
Просмотров:
9745
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Разворотный стрелочный индикатор, основанный на линиях Envelopes.

Вход в серединную зону Envelopes снизу — сигнал на Buy.

Вход в серединную зону Envelopes сверху — сигнал на Sell.

OpenPendingOrderTime OpenPendingOrderTime

Скрипт измеряет время открытия и закрытия отложенных ордеров.

Fiji BB_Alert Fiji BB_Alert

Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала.

VoiceTime VoiceTime

Озвучивание локального времени в терминале.

Trend Candles Trend Candles

Трендовый индикатор, помогает определить силу и направление тренда.