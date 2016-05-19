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Reverse Envelope - индикатор для MetaTrader 4
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Разворотный стрелочный индикатор, основанный на линиях Envelopes.
Вход в серединную зону Envelopes снизу — сигнал на Buy.
Вход в серединную зону Envelopes сверху — сигнал на Sell.
OpenPendingOrderTime
Скрипт измеряет время открытия и закрытия отложенных ордеров.Fiji BB_Alert
Индикатор Fiji BB Alert основан на скользящей средней и полосах Боллиджера и предполагает торговлю на отбой от канала.
VoiceTime
Озвучивание локального времени в терминале.Trend Candles
Трендовый индикатор, помогает определить силу и направление тренда.