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Помощник в ручной торговле - эксперт для MetaTrader 4
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Советник помогает открывать позиции и сопровождать их тралом. Переводит в безубыток. Может работать от цены каждого ордера отдельно или от портфельного профита всех ордеров направления.
Кнопки слева направо
- кнопка закрытия всех ордеров sell (цифры — это профит всех sell-ордеров на данный момент)
- кнопка трейлинг-стоп ордеров sell
- кнопка работы от точки безубытка (трал и безубыток выставляются от 0 точки)
- кнопка установки безубытка ордеров sell
- кнопка тейк-профита ордеров sell
- кнопка стоп-лосс ордеров sell
Далее все то же только для ордеров buy.
Усредняющий советник с локирующим ордером.Flat Indication
Индикатор флета.
Индикатор RSI c дополнительной возможностью отображения в одном окне еще и значений индикатора RSI с другого таймфрейма, задаваемого пользователем.Undular
Код моего бесплатного советника Undular, а точнее одной из его версий, советник на стандартных индикаторах с мартингейлом и локированием, писался 2 года назад, когда я только начал программировать на MQL4, костылей там, конечно, много, но код рабочий и без ошибок, большинство функций в коде - стандартные.