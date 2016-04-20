Советник помогает открывать позиции и сопровождать их тралом. Переводит в безубыток. Может работать от цены каждого ордера отдельно или от портфельного профита всех ордеров направления.

Кнопки слева направо

кнопка закрытия всех ордеров sell (цифры — это профит всех sell-ордеров на данный момент)

кнопка трейлинг-стоп ордеров sell

кнопка работы от точки безубытка (трал и безубыток выставляются от 0 точки)

кнопка установки безубытка ордеров sell

кнопка тейк-профита ордеров sell

кнопка стоп-лосс ордеров sell

Далее все то же только для ордеров buy.