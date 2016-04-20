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Советники

Помощник в ручной торговле - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
22950
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник помогает открывать позиции и сопровождать их тралом. Переводит в безубыток. Может работать от цены каждого ордера отдельно или от портфельного профита всех ордеров направления.

Кнопки слева направо

  • кнопка закрытия всех ордеров sell (цифры — это профит всех sell-ордеров на данный момент)
  • кнопка трейлинг-стоп ордеров sell
  • кнопка работы от точки безубытка (трал и безубыток выставляются от 0 точки)
  • кнопка установки безубытка ордеров sell
  • кнопка тейк-профита ордеров sell
  • кнопка стоп-лосс ордеров sell

Далее все то же только для ордеров buy.

MartLock-1 MartLock-1

Усредняющий советник с локирующим ордером.

Flat Indication Flat Indication

Индикатор флета.

RSI 2 TimeFrames RSI 2 TimeFrames

Индикатор RSI c дополнительной возможностью отображения в одном окне еще и значений индикатора RSI с другого таймфрейма, задаваемого пользователем.

Undular Undular

Код моего бесплатного советника Undular, а точнее одной из его версий, советник на стандартных индикаторах с мартингейлом и локированием, писался 2 года назад, когда я только начал программировать на MQL4, костылей там, конечно, много, но код рабочий и без ошибок, большинство функций в коде - стандартные.