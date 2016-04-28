Код моего бесплатного советника Undular, а точнее одной из его версий, советник на стандартных индикаторах с мартингейлом и локированием, писался 2 года назад, когда я только начал программировать на MQL4, костылей там, конечно, много, но код рабочий и без ошибок, большинство функций в коде - стандартные.

Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.