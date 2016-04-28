Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI 2 TimeFrames - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7689
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Данный код является крайне упрощенной идеей осциллятора, учитывающего значения индикаторов на нескольких таймфреймах Oscillator 3TF (https://www.mql5.com/ru/market/product/15565).
Индикатор позволяет отслеживать значения RSI как на текущем, так и на заданном пользователем таймфрейме одновременно.
Параметры:
- Period - период расчета индикатора.
- NewTimeFrame - значение (в минутах) второго таймфрейма:
- 1 - M1;
- 5 - M5;
- 15 - M15;
- 30 - M30;
- 60 - H1;
- 240 - H4;
- 1440 - D1;
- 10080 - W1;
- 43200 - MN.
Помощник в ручной торговле
Советник помогает при ручной торговле.MartLock-1
Усредняющий советник с локирующим ордером.
Undular
Код моего бесплатного советника Undular, а точнее одной из его версий, советник на стандартных индикаторах с мартингейлом и локированием, писался 2 года назад, когда я только начал программировать на MQL4, костылей там, конечно, много, но код рабочий и без ошибок, большинство функций в коде - стандартные.Прыгающий по свечам стоп-ордер
Скрипт выставляет стоп-ордер на то место, куда его бросили, или, если ближе допустимого, то на ближайший экстремум свечи.