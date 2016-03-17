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ytg_TZ_exp - эксперт для MetaTrader 4
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Для входа в рынок советник анализирует показания индикаторов скользящая средняя и Parabolic Stop and Reverse system. Индикатор МА используется как коридор или канал.
Описание настроек советника:
- SL - уровень возможных потерь
- TP - уровень возможной прибыли
- lev - уровень коридора или канала скользящей средней
- TSProfitOnly - Переключатель зоны, в которой трал начинает свою работу. Если True, то трал начнёт работу только после того, как профит позиции достигнет значения TStop_Buy/Sell+TrailingStep пунктов. Если False, то советник будет просто следить за тем, чтобы стоп позиции относительно текущей цены всегда был не далее, чем TStop_Buy/Sell+TrailingStep пунктов. Другими словами, при True советник работает только в профитной зоне позиции, а при False и в отрицательной.
- TStop_Buy - Размер трала в пунктах для покупок.
- TStop_Sell - Размер трала в пунктах для продаж.
- TrailingStep - Шаг трала в пунктах. Необходим для того, чтобы не мучить дилера частыми запросами.
Скрипт управления ордерами
Скрипт позволяет легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции.MA Signal
Индикатор ставит стрелку на пересечении МА.
OpenOrderTime
Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.Новости в тестере стратегий - это возможно
Пример советника, который умеет учитывать в тестере стратегий новости и не открывает в тестере ордера, если близко есть новость.