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Скрипт управления ордерами - скрипт для MetaTrader 4
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Часто, тестируя советники, приходится за ними подчищать оставшиеся ордера. Набросал для себя небольшую, но очень простую и, на мой взгляд, полезную панельку.
С ее помощью легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции. Не нужно перетаскивать несколько скриптов, все самое основное собрано в одном.
С помощью красной линии можно выбрать нужные для работы ордера. Кнопки панели будут действовать только на те ордера, которые пересекает красная линия. Информация слева о профите и количестве ордеров также отображается только для тех ордеров, что под линией.
Индикатор ставит стрелку на пересечении МА.Drawdown of the account
Советник отправляет пуш-уведомления о просадке на счете.
Советник на индикаторах MA и SAR.OpenOrderTime
Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.