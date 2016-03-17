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Скрипт управления ордерами - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
5196
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Часто, тестируя советники, приходится за ними подчищать оставшиеся ордера. Набросал для себя небольшую, но очень простую и, на мой взгляд, полезную панельку.

С ее помощью легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции. Не нужно перетаскивать несколько скриптов, все самое основное собрано в одном.

С помощью красной линии можно выбрать нужные для работы ордера. Кнопки панели будут действовать только на те ордера, которые пересекает красная линия. Информация слева о профите и количестве ордеров также отображается только для тех ордеров, что под линией.

MA Signal MA Signal

Индикатор ставит стрелку на пересечении МА.

Drawdown of the account Drawdown of the account

Советник отправляет пуш-уведомления о просадке на счете.

ytg_TZ_exp ytg_TZ_exp

Советник на индикаторах MA и SAR.

OpenOrderTime OpenOrderTime

Скрипт измеряет время открытия и закрытия рыночного ордера и записывает их в файл. Кроме того, записываются запрашиваемые и исполненные цены открытия и закрытия, а также установленные стоп-лосс и тейк-профит.