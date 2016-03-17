Часто, тестируя советники, приходится за ними подчищать оставшиеся ордера. Набросал для себя небольшую, но очень простую и, на мой взгляд, полезную панельку.

С ее помощью легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции. Не нужно перетаскивать несколько скриптов, все самое основное собрано в одном.

С помощью красной линии можно выбрать нужные для работы ордера. Кнопки панели будут действовать только на те ордера, которые пересекает красная линия. Информация слева о профите и количестве ордеров также отображается только для тех ордеров, что под линией.