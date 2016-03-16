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MA Signal - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает стрелку (бай/селл) при пересечении 2х средних, при условии что 3я средняя МА, определяющая тренд, растет/падает и находится над/под пересекающимися средними.
Например, для лонгов: 5 МА пересекает снизу 20 МА, а 50 МА и на последнем баре выросла в величине. В тоже время 5 МА и 20 МА находятся выше 50 МА. Параметры средних можно менять.
Советник отправляет пуш-уведомления о просадке на счете.Шаблон простого советника с комбинированным закрытием по ТП и СЛ или противоположному сигналу
Пример кода по простой одно-ордерной стратегии, с отправкой ордеров по сигналу индикатора типа "купил/продал" и закрытием по стоп-лоссу, либо тейк-профиту или противоположному сигналу. А также с передвижением стоп-лосса трейлингом.
Скрипт позволяет легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции.ytg_TZ_exp
Советник на индикаторах MA и SAR.