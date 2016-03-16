Индикатор показывает стрелку (бай/селл) при пересечении 2х средних, при условии что 3я средняя МА, определяющая тренд, растет/падает и находится над/под пересекающимися средними.

Например, для лонгов: 5 МА пересекает снизу 20 МА, а 50 МА и на последнем баре выросла в величине. В тоже время 5 МА и 20 МА находятся выше 50 МА. Параметры средних можно менять.