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Индикаторы

MA Signal - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
8726
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает стрелку (бай/селл) при пересечении 2х средних, при условии что 3я средняя МА, определяющая тренд, растет/падает и находится над/под пересекающимися средними.

Например, для лонгов: 5 МА пересекает снизу 20 МА, а 50 МА и на последнем баре выросла в величине. В тоже время 5 МА и 20 МА находятся выше 50 МА. Параметры средних можно менять.

Drawdown of the account Drawdown of the account

Советник отправляет пуш-уведомления о просадке на счете.

Шаблон простого советника с комбинированным закрытием по ТП и СЛ или противоположному сигналу Шаблон простого советника с комбинированным закрытием по ТП и СЛ или противоположному сигналу

Пример кода по простой одно-ордерной стратегии, с отправкой ордеров по сигналу индикатора типа "купил/продал" и закрытием по стоп-лоссу, либо тейк-профиту или противоположному сигналу. А также с передвижением стоп-лосса трейлингом.

Скрипт управления ордерами Скрипт управления ордерами

Скрипт позволяет легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции.

ytg_TZ_exp ytg_TZ_exp

Советник на индикаторах MA и SAR.