Не всегда есть возможность следить у монитора за происходящим на рынке. Советник Push станет вашим надежным помощником, просто установите советник на отдельный график, укажите уровень просадки в процентах, например 30%, и он отправит вам пуш-уведомление при наступлении такой просадки на вашем счете.

Для получения пуш-уведомлений в настройках MetaTrader 4 вам необходимо прописать свой MetaQuotes ID.