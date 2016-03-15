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Drawdown of the account - эксперт для MetaTrader 4
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Не всегда есть возможность следить у монитора за происходящим на рынке. Советник Push станет вашим надежным помощником, просто установите советник на отдельный график, укажите уровень просадки в процентах, например 30%, и он отправит вам пуш-уведомление при наступлении такой просадки на вашем счете.
Для получения пуш-уведомлений в настройках MetaTrader 4 вам необходимо прописать свой MetaQuotes ID.
Пример кода по простой одно-ордерной стратегии, с отправкой ордеров по сигналу индикатора типа "купил/продал" и закрытием по стоп-лоссу, либо тейк-профиту или противоположному сигналу. А также с передвижением стоп-лосса трейлингом.MartHandRand
Советник торгует по системе Мартингейла.
Индикатор ставит стрелку на пересечении МА.Скрипт управления ордерами
Скрипт позволяет легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции.