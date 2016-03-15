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Drawdown of the account - эксперт для MetaTrader 4

Ramil Minniakhmetov
Ramil Minniakhmetov

Ramil Minniakhmetov

4.7 (2272)
Ребейт это возврат части спреда - за счет этого можно увеличить прибыль на форексе. Просто откройте счет у брокера через сервис FX cash -
https://fxcash.net/?id=mycashback
11 продуктов 3 сигнала 4 кода 15 тем 276 комментариев
Просмотров:
4089
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Не всегда есть возможность следить у монитора за происходящим на рынке. Советник Push станет вашим надежным помощником, просто установите советник на отдельный график, укажите уровень просадки в процентах, например 30%, и он отправит вам пуш-уведомление при наступлении такой просадки на вашем счете.

Для получения пуш-уведомлений в настройках MetaTrader 4 вам необходимо прописать свой MetaQuotes ID.

Шаблон простого советника с комбинированным закрытием по ТП и СЛ или противоположному сигналу Шаблон простого советника с комбинированным закрытием по ТП и СЛ или противоположному сигналу

Пример кода по простой одно-ордерной стратегии, с отправкой ордеров по сигналу индикатора типа "купил/продал" и закрытием по стоп-лоссу, либо тейк-профиту или противоположному сигналу. А также с передвижением стоп-лосса трейлингом.

MartHandRand MartHandRand

Советник торгует по системе Мартингейла.

MA Signal MA Signal

Индикатор ставит стрелку на пересечении МА.

Скрипт управления ордерами Скрипт управления ордерами

Скрипт позволяет легко удалить отложенные ордера или закрыть ненужные позиции.