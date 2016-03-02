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Индикаторы

Kiosotto Lines - индикатор для MetaTrader 4

Kilian19@FF
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
7496
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор оригинальной версии: Kilian19@FF

Оригинальная версия индикатора Kiosotto отображает силу быков и медведей, исходя из показаний технического индикатора RSI. Так, если в течение заданного пользователем периода истории наблюдалось падение цены, то это добавляет силы быкам, а при росте цены большей оказывается сила медведей.

К сожалению, оригинальная версия содержит ошибки. В частности, может привести к фатальной ошибке — делению на ноль. Также, вследствие выбора пути отображения значений индикатора при помощи гистограммы, не очень удобно наблюдать за величинами силы медведей.

В представленной версии (Kiosotto_Lines) ошибки оригинальной версии исправлены, код переработан под новый MQL4, а силы быков и медведей отображаются в виде линий.

JapCandle JapCandle

Указывает на потенциальные точки входа в рынок.

Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter

Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter.

PercentChange PercentChange

Изменение цены в процентах.

Kiosotto Lines_MA Kiosotto Lines_MA

Индикатор Kiosotto_Lines с усреднением значений.