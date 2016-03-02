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Kiosotto Lines - индикатор для MetaTrader 4
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Автор оригинальной версии: Kilian19@FF
Оригинальная версия индикатора Kiosotto отображает силу быков и медведей, исходя из показаний технического индикатора RSI. Так, если в течение заданного пользователем периода истории наблюдалось падение цены, то это добавляет силы быкам, а при росте цены большей оказывается сила медведей.
К сожалению, оригинальная версия содержит ошибки. В частности, может привести к фатальной ошибке — делению на ноль. Также, вследствие выбора пути отображения значений индикатора при помощи гистограммы, не очень удобно наблюдать за величинами силы медведей.
В представленной версии (Kiosotto_Lines) ошибки оригинальной версии исправлены, код переработан под новый MQL4, а силы быков и медведей отображаются в виде линий.
Указывает на потенциальные точки входа в рынок.Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter
Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter.
Изменение цены в процентах.Kiosotto Lines_MA
Индикатор Kiosotto_Lines с усреднением значений.