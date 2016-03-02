Автор оригинальной версии: Kilian19@FF

Оригинальная версия индикатора Kiosotto отображает силу быков и медведей, исходя из показаний технического индикатора RSI. Так, если в течение заданного пользователем периода истории наблюдалось падение цены, то это добавляет силы быкам, а при росте цены большей оказывается сила медведей.

К сожалению, оригинальная версия содержит ошибки. В частности, может привести к фатальной ошибке — делению на ноль. Также, вследствие выбора пути отображения значений индикатора при помощи гистограммы, не очень удобно наблюдать за величинами силы медведей.

В представленной версии (Kiosotto_Lines) ошибки оригинальной версии исправлены, код переработан под новый MQL4, а силы быков и медведей отображаются в виде линий.