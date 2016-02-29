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Советники

Советник по стратегии EMAs Bands with RSI filter - эксперт для MetaTrader 4

fortrader.org
Опубликовал:
Юрий
Юрий

Юрий

Вот уже более 10 лет, я так или иначе занимаюсь рынком Форекс.
49 кодов 20 тем 233 комментария
Просмотров:
9119
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Здравствуйте, уважаемые читатели. После долгого перерыва мы предлагаем вам вернуться к теме автоматизации торговых стратегий, и начнем с довольно простой трендовой торговой стратегии, основанной на классическом сочетании индикаторов тренда и осцилляторов, EMA’s Bands with RSI filter. Посмотрим, насколько эффективной остался такой набор инструментов для современного рынка.

Реальный автор:

fortrader.org

EMA’s Bands with RSI filter – стратегия для внутридневной торговли, без ограничения по времени использования и мультивалютная. Значение стоп-лосса, согласно правилам, трейдер должен был подобрать самостоятельно, не выходя за пределы 2-5% риска на одну сделку.

Пример сделки на покупку:

Пример сделки на покупку

Пример сделки на продажу:

Пример сделки на продажу

Тестирование работы торгового робота

Так как авторские условия торговли очень гибкие и осветить их в рамках одного обзора проблематично, мы определили для себя некоторые ограничения. Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.

Итак, в ходе исследования мы провели тесты на 23 валютных парах (5-тизнак), а также золоте при фиксированном спреде. Результаты оказались не самыми удачными на многих инструментах (подробности в файле в конце статьи), но все же интересные имели место быть.
Самой результативной оказалась пара CADCHF, показавшая 13% прибыли за 155 торговых сделок при максимальной просадке в 7,35%.

Чуть менее успешный результат был показан кросс-курсом AUDNZD: 9% прибыли за 134 торговые сделки с просадкой 5,8%.

Ну и последним из тройки лидеров стала пара EURUSD, показавшая 7,5% прибыли за 126 сделок, но с очень большой просадкой в 11,36%.

Конечно, за период в 2 года 13% прибыли – это очень мало, учитывая объем просадки. Тем не менее, в стратегии видится потенциал, учитывая успехи на высоковолатильных парах и похожий рисунок графика баланса. Для дальнейшего исследования мы рекомендуем провести тестирования на всех достаточно волатильных валютных парах с несильно большим спредом на внутридневных таймфреймах, а также попробовать оптимизировать параметры скользящих средних.

Советник представлен в открытом коде, доступном для доработки и модернизации. Приглашаем продолжить обсуждение в комментариях к статье или ветке на форуме, указанной ниже.

Всем удачных трейдов!

Turn Area Chart Turn Area Chart

Индекс RSI в основном окне графика.

Turn Area Turn Area

Зоны потенциальных разворотов цены.

JapCandle JapCandle

Указывает на потенциальные точки входа в рынок.

Kiosotto Lines Kiosotto Lines

Версия индикатора Kiosotto в виде линий.