Индикаторы

Multi Symbol Accelerator Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Sergeev
6075
(6)
Индикатор Accelerator Oscillator, построенный по данным другого символа.

Параметры индикатора:

  1. Indicator_Symbol - символ, с которого берутся данные.
  2. Limit - количество баров расчета индикатора.
  3. Revers - переворачивает гистограмму.

Multi symbol AO

Советы:

  • Используйте для получения более быстрого сигнала.
  • Индикатор отлично подходит в качестве фильтра.
