Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Multi Symbol Accelerator Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6075
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Accelerator Oscillator, построенный по данным другого символа.
Параметры индикатора:
- Indicator_Symbol - символ, с которого берутся данные.
- Limit - количество баров расчета индикатора.
- Revers - переворачивает гистограмму.
Советы:
- Используйте для получения более быстрого сигнала.
- Индикатор отлично подходит в качестве фильтра.
Load_Hist
Скрипт для загрузки истории инструмента и записи данных в .csv файл.Gap Info
Скрипт показывает гэпы по заданным парам за последние несколько дней.
Cross
Функция для определения точки (бара) пересечения 2-х линий (индикаторов).Urdala News Investing
Новостной индикатор Urdala News Investing показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями.