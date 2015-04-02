Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Cross - библиотека для MetaTrader 4
Функция для поиска точки пересечения.
Может быть использована как в качестве отдельного скрипта, так и в индикаторах и советниках.
Данные, используемые для расчета - любые графические индикаторы, использующие в качестве построения линию.
Примеры:
- test_cross.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение 2-х МА.
- test_cross_1.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение %K и %D Stochastic.
