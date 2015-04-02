Функция для поиска точки пересечения.

Может быть использована как в качестве отдельного скрипта, так и в индикаторах и советниках.

Данные, используемые для расчета - любые графические индикаторы, использующие в качестве построения линию.

Примеры:

test_cross.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение 2-х МА.

test_cross_1.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение %K и %D Stochastic.



