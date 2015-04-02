CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

Cross - библиотека для MetaTrader 4

Denis Trubachev
Просмотров:
4401
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Функция для поиска точки пересечения.

Может быть использована как в качестве отдельного скрипта, так и в индикаторах и советниках.

Данные, используемые для расчета - любые графические индикаторы, использующие в качестве построения линию.

Примеры:

  • test_cross.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение 2-х МА.
  • test_cross_1.mq4 - пример использования в скрипте - пересечение %K и %D Stochastic.

Функция для определения точки (бара) пересечения 2-х линий (индикаторов).

Multi Symbol Accelerator Oscillator Multi Symbol Accelerator Oscillator

Индикатор Accelerator Oscillator, построенный по данным другого символа.

Load_Hist Load_Hist

Скрипт для загрузки истории инструмента и записи данных в .csv файл.

Urdala News Investing Urdala News Investing

Новостной индикатор Urdala News Investing показывает новости на графике, а также управляет вашими советниками перед новостями.

Musketeer Musketeer

Мультивалютный эксперт, работает на любых парах и таймфреймах.