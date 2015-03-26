Смотри, как бесплатно скачать роботов
Gap Info - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт показывает гэпы по заданным парам за последние несколько дней.
Для выбора инструментов нужно открыть скрипт в MetaEditor и отредактировать пары в строке:
string txt[9] = {"EURUSD","USDJPY","EURGBP","GBPUSD","EURCHF","GBPJPY","USDCHF","AUDUSD","EURAUD"};
