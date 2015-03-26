CodeBaseРазделы
Скрипты

Gap Info - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
4607
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт показывает гэпы по заданным парам за последние несколько дней.

Результаты работы скрипта GapInfo

Для выбора инструментов нужно открыть скрипт в MetaEditor и отредактировать пары в строке:

string txt[9] = {"EURUSD","USDJPY","EURGBP","GBPUSD","EURCHF","GBPJPY","USDCHF","AUDUSD","EURAUD"};
