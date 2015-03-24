Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZaHod v1.1 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14208
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Отмеренный ход от фрактала или ZigZag. Исправленная версия. Советник ищет импульсное движение и выставляет отложенные ордера.
Пересчитывает и модифицирует Take Profit как для отложенных, так и для открытых ордеров. Сразу после образования фрактала (начало коррекции), если цена успела уже скорректироваться глубоко, отложенный ордер не выставляется. Далее если выставил отложенный ордер, смотрит глубину коррекции, и если глубоко, то убирает. Все промежуточные данные ордеров для расчетов хранятся в массиве.
Навеяно статьей "Учет ордеров в большой программе". Спасибо автору.
В советнике использованы куски кода, взятые с этого сайта. Авторам респект и уважуха !!!
Внимание: код не оптимизирован и содержит небольшое количество ошибок в основном структурного и языкового плана, помогите их исправить.
Советнику нужен индикатор фракталов fr.mq4, он прилагается, на график можно не кидать.
Советника можно оптимизировать по контрольным точкам.
- ABminRazmer=100; // минимальный размер AB
- OtstupProc=0.1; // отступ отложки от фрактала A (0.1 = 10 %) Вычисляется от размера AB.
Например OtstupProc=0.05 отложка выставляется за фракталом A на расстоянии в 5% от движения AB. Если AB=1000 отложка выставляется на расстоянии 50 пунктов от A + Otstup.)
- KoefProfit=1.5; // от 0 до ... Коефициент профита. ( типа fibo ;-) Размер AB*KoefProfit ( KoefProfit=1; OtmerennyiHod=true; вот ОН Отмеренный ход.)
- DelKorStopOrder=0.6; // от 0 до 1 с шагом 0.01. Глубина коррекции, при которой убирать отложки. ( типа fibo ;-) Например DelKorStopOrder=0.618 означает при глубине коррекции в 38.2% убрать отложки. Кто-то скажет что фибо перевернуто, но мне так удобней, ближе к моей системе.
- OtmerennyiHod=true; // Отмеренный ход.Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от коррекции. Цели постоянно пересчитываются как для отложек, так и для открытых ордеров. (OtmerennyiHod= false - Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычисляется цель: размер AB*KoefProfit от фрактала А. Цели не пересчитываются как для отложек, так и для открытых ордеров. )
- OdnaStor=true; // Торговля в одну сторону. Если открыт ордер на покупку или продажу, работаем в туже сторону (как на скрине) пока есть хоть одна открытая позиция. (не отложка, а именно ордер BUY или SELL). Отложки выставляются во все стороны пока не сработает, после чего все отложки удаляются и выставляются по сигналу в том-же направлении, что и открытая позиция.
- SignalDelOldOtl=false; // удаляет предыдущую отложку своего направления при сигнале
- SignalDelOldOtlAll=false; // удаляет ВСЕ старые отложки при сигнале
- StopLos=false; // выставляет SL за B
- SLSignal=false; // выставляет SL на уровне нового сигнала противоположного направления (если "одна сторона" то не работает
- Трал="-=-=-"; // тут все стандартно... по фракталам, по теням баров, по деньгам.
- bTrlinloss=false; // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
- iIndent=50; // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
- Frktl_kol=0; // кол-во фракталов по которым тралить
- Bars_kol=19; // кол-во баров, по теням которых следует тралить
- TargetLoss = 99999; // Целевой убыток
- TargetProfit = 99999; // Целевая прибыль
- Commentariy=false;
- MagicNumber=515000000;
- MaxOrder=10; // Mах. кол-во ордеров (не больше 30, ограничение в массиве)
- Lot=0.01;
- Otstup=15; // отступ пунктов отл. (спред)
- LotProiz=false;
Исправленны ошибки:
- Структурные изменения позволии ускорить работу советника.
- Исправлены ошибки модификации ордеров.
- Трал TP теперь на каждом тике.
- Немного изменены комментарии.
Результаты тестирования:
Буду благодарен, если кто-нибудь поможет причесать и исправить ошибки. Начинается работа по переносу на новый MQL.
Сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске пока не реализовано.
Не судите строго, я только учусь.
С помощью индикатора EWM вы легко нанесете и подправите на графике разметку волн Эллиота.ZigZaHod (Performance edition)
Отмеренный ход от фрактала или ZigZag по найденному импульсу. Ускоренная версия. Подходит для оптимизации.
Безындикаторный советник, наращивающий лот на безоткатном движении.Gap Info
Скрипт показывает гэпы по заданным парам за последние несколько дней.