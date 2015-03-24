Отмеренный ход от фрактала или ZigZag. Исправленная версия. Советник ищет импульсное движение и выставляет отложенные ордера.

Пересчитывает и модифицирует Take Profit как для отложенных, так и для открытых ордеров. Сразу после образования фрактала (начало коррекции), если цена успела уже скорректироваться глубоко, отложенный ордер не выставляется. Далее если выставил отложенный ордер, смотрит глубину коррекции, и если глубоко, то убирает. Все промежуточные данные ордеров для расчетов хранятся в массиве.

Навеяно статьей "Учет ордеров в большой программе". Спасибо автору.

В советнике использованы куски кода, взятые с этого сайта. Авторам респект и уважуха !!!

Внимание: код не оптимизирован и содержит небольшое количество ошибок в основном структурного и языкового плана, помогите их исправить.

Советнику нужен индикатор фракталов fr.mq4, он прилагается, на график можно не кидать.

Советника можно оптимизировать по контрольным точкам.

ABminRazmer=100; // минимальный размер AB

OtstupProc=0.1; // отступ отложки от фрактала A (0.1 = 10 %) Вычисляется от размера AB.

Например OtstupProc=0.05 отложка выставляется за фракталом A на расстоянии в 5% от движения AB. Если AB=1000 отложка выставляется на расстоянии 50 пунктов от A + Otstup.)

Например OtstupProc=0.05 отложка выставляется за фракталом A на расстоянии в 5% от движения AB. Если AB=1000 отложка выставляется на расстоянии 50 пунктов от A + Otstup.) KoefProfit=1.5; // от 0 до ... Коефициент профита. ( типа fibo ;-) Размер AB*KoefProfit ( KoefProfit=1; OtmerennyiHod=true; вот ОН Отмеренный ход.)

DelKorStopOrder=0.6; // от 0 до 1 с шагом 0.01. Глубина коррекции, при которой убирать отложки. ( типа fibo ;-) Например DelKorStopOrder=0.618 означает при глубине коррекции в 38.2% убрать отложки. Кто-то скажет что фибо перевернуто, но мне так удобней, ближе к моей системе.

OtmerennyiHod=true; // Отмеренный ход.Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от коррекции. Цели постоянно пересчитываются как для отложек, так и для открытых ордеров. (OtmerennyiHod= false - Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычисляется цель: размер AB*KoefProfit от фрактала А. Цели не пересчитываются как для отложек, так и для открытых ордеров. )

OdnaStor=true; // Торговля в одну сторону. Если открыт ордер на покупку или продажу, работаем в туже сторону (как на скрине) пока есть хоть одна открытая позиция. (не отложка, а именно ордер BUY или SELL). Отложки выставляются во все стороны пока не сработает, после чего все отложки удаляются и выставляются по сигналу в том-же направлении, что и открытая позиция.

SignalDelOldOtl=false; // удаляет предыдущую отложку своего направления при сигнале

SignalDelOldOtlAll=false; // удаляет ВСЕ старые отложки при сигнале

StopLos=false; // выставляет SL за B



SLSignal=false; // выставляет SL на уровне нового сигнала противоположного направления (если "одна сторона" то не работает

Трал="-=-=-"; // тут все стандартно... по фракталам, по теням баров, по деньгам.

bTrlinloss=false; // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)

iIndent=50; // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс

Frktl_kol=0; // кол-во фракталов по которым тралить

Bars_kol=19; // кол-во баров, по теням которых следует тралить

TargetLoss = 99999; // Целевой убыток

TargetProfit = 99999; // Целевая прибыль

Commentariy=false;

MagicNumber=515000000;

MaxOrder=10; // Mах. кол-во ордеров (не больше 30, ограничение в массиве)

Lot=0.01;

Otstup=15; // отступ пунктов отл. (спред)

LotProiz=false;

Исправленны ошибки:

Структурные изменения позволии ускорить работу советника. Исправлены ошибки модификации ордеров. Трал TP теперь на каждом тике. Немного изменены комментарии.





Результаты тестирования:

Буду благодарен, если кто-нибудь поможет причесать и исправить ошибки. Начинается работа по переносу на новый MQL.

Сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске пока не реализовано.

Не судите строго, я только учусь.