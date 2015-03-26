Советник выставляет два противоположных ордера. Далее один из ордеров закрывается по тралу и выставляется следующая пара.

По мере движения в одном направлении, советник наращивает лот, и тем самым увеличивает прибыль по тренду и приближает закрытие убыточной серии против тренда.

Параметры:

extern double Lot = 0.01 ; extern double K_Martin = 1.5 ; extern double Sum_Lot = 0.01 ; extern double MaxLot = 1.00 ; extern int TrailingStart = 150 ; extern int TrailingStop = 50 ; extern int Magic = 0 ; extern bool DrawInfo = true ; extern color text_color = Aqua; extern int DigitsLot = 2 ; extern int slippage = 3 ;

Тестирование было поверхностным, думаю, что можно найти более оптимальные настройки для разных пар.

Пример теста:





Удачной торговли!