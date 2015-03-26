Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CM-Rollback - эксперт для MetaTrader 4
Советник выставляет два противоположных ордера. Далее один из ордеров закрывается по тралу и выставляется следующая пара.
По мере движения в одном направлении, советник наращивает лот, и тем самым увеличивает прибыль по тренду и приближает закрытие убыточной серии против тренда.
Параметры:
extern double Lot = 0.01; extern double K_Martin = 1.5; // Умножение последующих лотов extern double Sum_Lot = 0.01; // Добавка последующих лотов extern double MaxLot = 1.00; // Максимальный лот extern int TrailingStart = 150; extern int TrailingStop = 50; extern int Magic = 0; extern bool DrawInfo = true; // Вывод информации на экран extern color text_color = Aqua; // Цвет вывода информации extern int DigitsLot = 2; // Округление лотов ордеров 1- десятые (0.1) 2 сотые (0.01) extern int slippage = 3;
Тестирование было поверхностным, думаю, что можно найти более оптимальные настройки для разных пар.
Пример теста:
Удачной торговли!
