Советники

CM-Rollback - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
17708
(31)
Советник выставляет два противоположных ордера. Далее один из ордеров закрывается по тралу и выставляется следующая пара.

По мере движения в одном направлении, советник наращивает лот, и тем самым увеличивает прибыль по тренду и приближает закрытие убыточной серии против тренда.

Параметры:

extern double Lot          = 0.01;
extern double K_Martin     = 1.5;   // Умножение последующих лотов
extern double Sum_Lot      = 0.01;  // Добавка последующих лотов
extern double MaxLot       = 1.00;  // Максимальный лот

extern int    TrailingStart = 150;
extern int    TrailingStop = 50;

extern int    Magic        = 0;
extern bool   DrawInfo     = true;  // Вывод информации на экран
extern color  text_color   = Aqua;  // Цвет вывода информации
extern int    DigitsLot    = 2;     // Округление лотов ордеров 1- десятые (0.1)  2 сотые (0.01)
extern int    slippage     = 3;

Тестирование было поверхностным, думаю, что можно найти более оптимальные настройки для разных пар.

Пример теста:

Результаты тестирования советника на исторических данных

 

 Безиндикаторный советник, наращивающий лот на безоткатном движении.

Удачной торговли!

