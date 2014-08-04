Средняя линия между индикаторами цифровой фильтрации тренда SATL и FATL.

Общий трейлинг стоп для серии ордеров, советник рассчитывает цену безубытка, и после ее достижения включает трейлинг стоп всех ордеров.

Советник закрывает все позиции при достижении ими общего заданного уровня прибыли или убытка в пунктах.