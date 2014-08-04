CodeBaseРазделы
Советники

ModStopReverse v_7_alligator - эксперт для MetaTrader 4

Mikhail Maloyarov
Просмотров:
16676
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Новая версия советника ModStopReverse, использует аллигатор для выставления ордеров, имеется тралл.

Результаты тестирования советника ModStopReverse v_7_alligator

Золото, М60 с 14.02.2014 по 05.08.2014

