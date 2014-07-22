



Идея взята из сборника "325 золотых стратегий", показалась стоящей для воплощения в код. Немного напоминает мой вариант индикатора в продаже, но этот - на основе МА и не так аккуратен.



Текст стратегии:





"Покупка:

Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней

тому назад. Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад. Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад. Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день. Цена закрытия должна быть меньше цены открытия (медвежья свеча).



Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней

тому назад. Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У” дней тому назад.

Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад. Цена закрытия должна быть больше цены открытия (бычья свеча).



Если соблюдены все условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день. Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается. Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте."







Рис.1 Настройки.







Рис.2 Показания индикатора с данными настройками.

