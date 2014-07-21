Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10635
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов ("Быстрая МА" - "Медленная МА"), так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров (задаётся переменной shift), можно выбрать инструмент и таймфрейм.
1. Пользовательские настройки
2. Разность значений МА24, с 0-го и 8-го баров
3. Разность 13МА-24МА на нулевом баре.
