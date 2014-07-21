CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Vitalie Postolache
Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов ("Быстрая МА" - "Медленная МА"), так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров (задаётся переменной shift), можно выбрать инструмент и таймфрейм.


Indicator's parameters

1. Пользовательские настройки




2. Разность значений МА24, с 0-го и 8-го баров



3. Разность 13МА-24МА на нулевом баре.


