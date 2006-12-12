Смотри, как бесплатно скачать роботов
Executer AC - эксперт для MetaTrader 4
Эксперт Executer_AC на основе Accelerator/Decelerator oscillator.
Настройки эксперта не оптимизированы, поэтому возможно получение более лучшего результата.
