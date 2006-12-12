CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Executer AC - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6515
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Executer_AC на основе Accelerator/Decelerator oscillator.




Настройки эксперта не оптимизированы, поэтому возможно получение более лучшего результата.

FIR MA FIR MA

Скользящая средняя на основе цифрового фильтра.

sinc MA sinc MA

Скользящая средняя на основе sinc вейвлета.

AFIRMA AFIRMA

Комбинация МА на основе цифрового фильтра и регрессивного МА.

Информация о символах Информация о символах

Скрипт выгружает в CSV-файл информацию о символах: свопы, спрэды, стопы, контракты.