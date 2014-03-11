CodeBaseРазделы
Transparent MetaTrader 4 - скрипт для MetaTrader 4

Карпутов Владимир
Просмотров: 6829
6829
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Данный скрипт позволяет делать полупрозрачным весь терминал.

Изменения в версиях:

Версия 1.20: При повторном присоединении к графику, терминал становится снова непрозрачным.

Версия 1.10: Поддержка Windows XP 32-bit.

step1

step2

step3

