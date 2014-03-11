Смотри, как бесплатно скачать роботов
Transparent MetaTrader 4 - скрипт для MetaTrader 4
Описание:
Данный скрипт позволяет делать полупрозрачным весь терминал.
Изменения в версиях:
Версия 1.20: При повторном присоединении к графику, терминал становится снова непрозрачным.
Версия 1.10: Поддержка Windows XP 32-bit.
