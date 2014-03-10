Для получения опыта торговли нам предлагают открыть демо-счет и днями сидеть перед экраном, ожидая, когда цена пересечет заветный тейк-профит...

А в инете громадное количество ручных стратегий, но чтобы их проверить и научиться торговать, нужно прожить минимум 1000 лет.

Но у нас есть тестер! И в нём можно менять скорость тиков, загружать любую валюту и любой день! И конечно этим можно воспользоваться!

И так, этот советник генерирует все функции "Торговли в один клик" с помощью объектов из меню метатрейдера и функции своего меню и позволяет торговать в тестере (кстати можно и в реале).

Описание функций советника:

В таблице расположены четыре столбца цифр,

с помощью которых можно набрать любое число, сдвигая соответствующие цифры. Например

Здесь набрано число 22,5. Т.е. результирующее значение равно сумме всех сдвинутых цифр.

Теперь, если сдвинуть "строку лота", то это значение присвоится текущему лоту.

--------------------------------------------------------- УСТАBНОВКА ТРЕЙЛИНГ-СТОПА -----------------------------------------

Если сдвинуть строку "TS" - трейлинг-стопа, то сумма сдвинутых цифр присвоится трейлинг-стопу. Правда десятичные значения здесь обрежутся, т.к. трейлинг-стоп - это целое число пунктов.

Если сдинуть строку "TS" трейлинг-стопа без сдвинутых цифр , то трейлинг-стоп отключится.

Также можно изменить значение "Step TS" - шага трейлинг-стопа.

--------------------------------------------------------- УСТАBНОВКА ОРДЕРОВ BUY ИЛИ SELL -----------------------------------------

Для установки ордера Buy нужно в любое место экрана установить стрелку вверх ИЛИ "палец вверх".

Соответственно для установки ордера Sell - стрелку вниз или "палец вниз". Можно установить любое количество ордеров.

Чтобы было удобней искать стрелки и другие объекты, установите в метатрейдере "Графические инструменты":

Нам понадобятся далее ещё трендовые линии, горизонтальные линии и прямоугольники.

--------------------------------------------------- УСТАНОВКА ТР И SL ------------------------------------------

Чтобы установить тейк-профит или стоп-лосс ордера, нужно воспользоваться трендовой линией.

Начинайте устанавливать трендовую линию обязательно от линии ордера (начало трендовой линии автоматически привяжется к ближайшему ордеру). Затем, двигая вторую точку трендовой линии, установите необходимый тейк-профит или стоп-лосс.

Если выделить и двигать точки трендовой линии, можно менять SL, ТР или привязать тредовую линию к другому ордеру. На экране может быть только одна трендовая линия. Если установить вторую, первая автоматически удалится.

------------------------------------- ЗАКРЫТИЕ ОРДЕРОВ, УДАЛЕНИЕ ТР И SL, УДАЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ ---------------------

Чтобы удалить ТР или SL выберите в объектах прямоугольник. При построении его на экране, перекройте удаляемые ТР или SL, они тут же удалятся.

Также прямоугольником можно закрыть рыночный ордер или удалить отложенный, перекрыв его цену. Можно также закрыть одновременно несколько ордеров.

--------------------------------------- УСТАНОВКА ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ ---------------------------------------



Для установки отложенного ордера нужно воспользоваться горизонтальной линией.

Установите горизонтальную линию в необходимое место и сдвиньте слово Buy или Sell. Если горизонтальная линия выше текущей цены и сдвинуто слово Buy, то установится ордер BuyStop, если сдвинуто слово Sell, то установится ордер SellLimit. Если горизонтальная линия ниже текущей цены и сдвинуто слово Buy, то установится ордер BuyLimit, если сдвинуто слово Sell, то установится ордер SellStop.

--------------------------------------- СДВИГ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ ---------------------------------------

Для сдвига отложенного ордера используется ценовая метка левая или правая. Она сама привязывается к ближайшему отложенному ордеру.

Выделите метку и двигайте её вместе с отложенным ордером. ТР и SL тоже буду двигаться вместе с ордером. Если установить вторую метку, первая удалится.

==============================================================

Теперь Вы можете загрузить необходимые индикаторы, проанализировать график с помощью каналов и других инструментов метатрейдера и начинать торговать.

Примечание: К сожалению для анализа графика не возможно воспользоваться трендовыми линиями, т.к. они используются советником. Но вместо трендовой линии можно с таким же успехом использовать "Равноудаленный канал". Не забывайте, что горизонтальная линия тоже используется советником.

=================================

Из внешних переменных советника имеет смысл рассказать о

Mult_TS = 1 - умножение трейлинг-стопа (этим можно воспользоваться при работе на 5-ти знаке, тогда лучше установить Mult_TS =10)