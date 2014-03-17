Ставь лайки и следи за новостями
Профитный Трендовый Советник Bulls - эксперт для MetaTrader 4
Возможно это Грааль, а может и нет.
Автор:Я новичок в программировании советников, в основном торговлю веду ручками. Вот и решил свою ручную торговлю описать в коде. Приму любую критику по существу и прошу помощь в доработке советника и в его улучшении. Предыстория.
В одной из веток форума http://forexsystems.ru я начал обсуждать свой советник Bulls, который тестирую сейчас на реальном счете. Здесь же хочу объяснить принцип его работы и подтолкнуть народ к его тестированию. Советник профитный, но я не исключаю возможности его доработки.
Советник возник не спонтанно! Это результат предварительной ручной торговли на временных интервалах H1 и H4, но как только я перешел на интервал M5, возникли трудности с временем торговли, вернее количество сделок увеличилось соответственно стало тяжелей производить торги (усталость, стресс и т.п).
Поэтому пришлось написать советник и начать его тестирование. Результат оказался очень неплохой, и после некоторых доработок я его поставил на реальный счет (с 10.03.2014г.)
Стратегия.
Стратегия торговли основано на 4 правилах:
- Свечной паттерн внутренний бар;
- Анализ тренда с помощью скользящих средних;
- Нахождение зоны перепроданности;
- Выведение сделки в без убыток с помощью тралла.
Суть стратегии следующая:
1. Торговлю ведем на таймфрейме M5 (хотя возможно торговать и на более старших таймфреймах, количество сделок будет меньше). Торгуем только в направлении бычьего тренда.
2. Находим свечной паттерн внутренний бар (на сформировавшихся свечах);
3. По двум скользящим средним с периодом 70 и 14 определяется бычий тренд.
Eсли МА с периодом 14 больше MA c периодом 70 и цена закрытия первой свечи так же выше МА с пер. 70, то есть вероятность открытия позиции по бычьему тренду.
4. Перед открытием позиции находим по индикатору Демарка зону перепроданности и входим в рынок.
5. Eсли позиция растет в "+" тралим стоплосс с заданным шагом и переводим сделку в относительный без убыток. Если сделка пошла в "-" фиксируем убыток на отметки стоплосса.
Вот кратко вся стратегия, к которой я пришел путем ручной торговли, и по которой я сделал сову.
Отчет по стратегии
Как такового отчета по стратегии пока нет, так как я начал торговать им только 10.03.14г. на реальном счете.
Выкладывать скрины из тестера не стану, сами его протестируйте и убедитесь что советник профитный. Принципиально его не тестирую на демо, так как различие между демосчетом и реальный счетом существенные. Показывать ссылку на мониторинг счета тоже не имеет смысла, так как счет общий и я торгую по многим валютным парам и разными стратегиями (какие-то успешные, а какие-то нет, так что посадка всегда есть).
Буду выкладывать скриншоты с мониторинга только по паре EURUSD на которой провожу тестирование советника:
Всех желающих прошу присоединиться к тестированию и обсуждению советника! Удачи всем в реальной торговли!
