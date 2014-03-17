Возможно это Грааль, а может и нет.





Я новичок в программировании советников, в основном торговлю веду ручками. Вот и решил свою ручную торговлю описать в коде. Приму любую критику по существу и прошу помощь в доработке советника и в его улучшении.

В одной из веток форума http://forexsystems.ru я начал обсуждать свой советник Bulls, который тестирую сейчас на реальном счете. Здесь же хочу объяснить принцип его работы и подтолкнуть народ к его тестированию. Советник профитный, но я не исключаю возможности его доработки.

Советник возник не спонтанно! Это результат предварительной ручной торговли на временных интервалах H1 и H4, но как только я перешел на интервал M5, возникли трудности с временем торговли, вернее количество сделок увеличилось соответственно стало тяжелей производить торги (усталость, стресс и т.п).

Поэтому пришлось написать советник и начать его тестирование. Результат оказался очень неплохой, и после некоторых доработок я его поставил на реальный счет (с 10.03.2014г.)Стратегия торговли основано на 4 правилах:- Свечной паттерн внутренний бар;- Анализ тренда с помощью скользящих средних;- Нахождение зоны перепроданности;- Выведение сделки в без убыток с помощью тралла.Суть стратегии следующая:1. Торговлю ведем на таймфрейме M5 (хотя возможно торговать и на более старших таймфреймах, количество сделок будет меньше). Торгуем только в направлении бычьего тренда.2. Находим свечной паттерн внутренний бар (на сформировавшихся свечах);3. По двум скользящим средним с периодом 70 и 14 определяется бычий тренд.Eсли МА с периодом 14 больше MA c периодом 70 и цена закрытия первой свечи так же выше МА с пер. 70, то есть вероятность открытия позиции по бычьему тренду.4. Перед открытием позиции находим по индикаторузону перепроданности и входим в рынок.5. Eсли позиция растет в "+" тралим стоплосс с заданным шагом и переводим сделку в относительный без убыток. Если сделка пошла в "-" фиксируем убыток на отметки стоплосса.Вот кратко вся стратегия, к которой я пришел путем ручной торговли, и по которой я сделал сову.Как такового отчета по стратегии пока нет, так как я начал торговать им только 10.03.14г. на реальном счете.Выкладывать скрины из тестера не стану, сами его протестируйте и убедитесь что советник профитный. Принципиально его не тестирую на демо, так как различие между демосчетом и реальный счетом существенные. Показывать ссылку на мониторинг счета тоже не имеет смысла, так как счет общий и я торгую по многим валютным парам и разными стратегиями (какие-то успешные, а какие-то нет, так что посадка всегда есть).

Буду выкладывать скриншоты с мониторинга только по паре EURUSD на которой провожу тестирование советника:









Всех желающих прошу присоединиться к тестированию и обсуждению советника! Удачи всем в реальной торговли!