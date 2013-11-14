Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LotPercent - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8006
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Позволяет произвести расчет, чтобы распределить задаваемый лот между сделками в нужной процентной последовательности.
DaysInMonth
Возвращает количество дней в месяце для времени t с учётом високосных годовExchangePrice
Показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.
Source Code Many Orders
Описание см. "Source Code" + Добавлен еще алгоритм. Поскольку большинство сделок идут в профит, было решено добавить к ведомой сделке еще сделок в том же направлении по стохастику.CANAL
Канал Дончиана.