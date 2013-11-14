CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

DaysInMonth - библиотека для MetaTrader 4

Mikhail Kozhemyako
Просмотров:
1849
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\
DaysInMonth.mqh (0.82 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Озаботился тут как-то вычислениями. Может кому пригодится.


ExchangePrice ExchangePrice

Показывает изменение текущей цены в пунктах относительно цены countBarsS / countBarsL баров назад.

Source Code Source Code

Советник с постоянной прибылью за большой период истории.

LotPercent LotPercent

Калькулятор лота. Считает процентное отношение размера лота в зависимости от суммарного заданного лота.

Source Code Many Orders Source Code Many Orders

Описание см. "Source Code" + Добавлен еще алгоритм. Поскольку большинство сделок идут в профит, было решено добавить к ведомой сделке еще сделок в том же направлении по стохастику.