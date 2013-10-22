Ставь лайки и следи за новостями
martin для малых депозитов. - эксперт для MetaTrader 4
- 23845
Описание:
В советнике имеется простой, но эффективный рычаг управления риском.
Система довольна простая: в самом обычном мартине встречные ордера открываются с первым тиком после запуска советника и каждый следующий ордер больше по объему предыдущего обычно в 2 раза (в данном советнике в k_lot раз).
Когда ордеров набирается, к примеру, 10 шт, объем последнего составит 5.12 лота. (если первый - 0.01 лота). Для небольших депозитов объем непосильный. В этом советнике предусмотрена возможность пропустить несколько ордеров, и открыть первую позицию с начальным лотом когда обычный мартин откроет, к примеру, пятый ордер с соответствующим объемом.
А дальше как обычно, каждый последующий больше предыдущего в k_lot раз. Количество пропущенных ордеров определяет переменная - risk. К примеру risk=5. Советник пропустит первые 5 ордеров и откроет первый объемом 0.01 лота, когда обычный мартин откроет уже 6 ордеров, и объем последнего составит 0.32 лота. К десятому ордеру объем обычного мартина составит 5.12 лота, а нашего всего 0.16 лота.
Сделок конечно будет меньше, и прибыль меньше, но и депозит можно использовать любой, главное грамотно подобрать risk.
Для удобства в окне графика будут отображены две вертикальные шкалы, синяя для buy ореров, красная для sell. Толстая зеленая риска это тот уровень, на котором откроется первая позиция. Ее положение определяет переменная - risk.
Все что до нее (тонкие риски) - условно пропущенные ордера; после нее - ордера, которые будут открыты если цена будет идти в этом направлении. Ордера, объем которых будет превышать lot_max, открываться не будут. Уровни prof, chag и остальные подобраны поверхностной оптимизацией, так что подбирайте сами по своему депозиту и желанию рисковать. Оптимизацию лучше проводить на терминалах с четырех разрядными катировками. При тесте или оптимизации test установите true, это отключит графику и ускорит процесс.
Уровни пропущенных ордеров хранятся в глобальных переменных на случай перезагрузки терминала или компа.
На картинках варианты теста. для EURUSD четыре варианта с risk 1-4;
(настр. для EURUSD prof-56; chag-36; risk 1-4; k_lot-1.7)
(настр. для GBPUSD prof-56; chag-36; risk 4; k_lot-1.7; lot_max-0.3)
(настр. для EURGBP prof-54; chag-37; risk 2; k_lot-1.7 lot_max-0.5)
EURUSD risk-1:
EURUSD risk-2:
EURUSD risk-3
EURUSD risk-4; prof-56; chag-36; k_lot-1.7;
GBPUSD risk-4; prof-56; chag-36; k_lot-1.7;
EURGBP risk-2; prof-54; chag-37; k_lot-1.7;
