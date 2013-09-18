У каждой линии есть свое время. Когда время исполняется, наступает момент для фиксации результата или открытии новой позиции.

В принципе, линия измеряет флэт, а трендов вообще не существует. Если линия выделяет совокупность флэтов, то это тоже флэт.

Работа с линиями:

Линии строятся вручную, индикатор берет данные линии. Отрисовывать можно по фракталам, по принципу: от каждого фрактала ко всем последующим, от верхнего по верхним и от нижнего по нижним. Линии, которые задевает цена, можно удалять. Соответственно, если линия в принципе может быть задета при отрисовке, то ее не нужно рисовать.

Если линия задета ценой до исполнения, то открытая позиция должна быть ликвидирована.

Выходные дни (разрывы) не учитывается, расчет осуществляется по барам. Значок "исполнения" появляется по факту, до этого его не существует.

Когда флэт исполнен, линии выделяются пунктиром, значки и линии становятся синими. Если линия не исполнена то она красная.

При наведении курсора на линию, в описании, можно увидеть разницу (бары между 1-й и 2-й точкой линии) времени в минутах, часах или днях. Выходные не учитываются.