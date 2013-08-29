Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LOCLinePipsHistory - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4615
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Это обновление скрипта LOCLinePips. http://codebase.mql4.com/en/code/10441
В новом скрипте добавлена информация о времени прошедшем после пересечения рынка с горизонтальной линией на графике.
Отображается для всех линий на графике, которые можно перетаскивать мышкой.
TesterEquity
Строит график эквити по результатам тестирования советника.e_Skoch_Order_SELL e_Skoch_Order_BUY
Простой эксперт, открывающий позицию SELL или BUY в зависимости от знака разности цен закрытия 1-го и 3-го баров.
ZigZag2
Зиг-заг по фракталам.I-Skoch-Bar-Buy
Индикатор для покупки на EUR/USD D1.