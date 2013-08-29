CodeBaseРазделы
Скрипты

LOCLinePipsHistory - скрипт для MetaTrader 4

mikhail
Просмотров:
4615
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Это обновление скрипта LOCLinePips. http://codebase.mql4.com/en/code/10441

В новом скрипте добавлена информация о времени прошедшем после пересечения рынка с горизонтальной линией на графике.

Отображается для всех линий на графике, которые можно перетаскивать мышкой.

LocLineHistoryPips


LocLinesHistory


