TesterEquity - индикатор для MetaTrader 4
6413
Описание:
Индикатор считывает информацию о последнем тестировании и строит по ней график эквити. При этом он может также сохранять значения в файл. Пересчёт индикатора производится только при переинициализации, либо при ручном обновлении графика. Т.е. прогнали тест - обновили окно - график перерисовался.На графике чёрточками помечаются максимальные просадки. Красным цветом - абсолютная, оранжевым - относительная. В правом верхнем углу также показываются значения прибыли и абсолютной просадки.
В настройках индикатора можно задавать собственные значения спреда, комиссии и свопа, и график будет построен с учётом этих значений. Также есть возможность построить "перевёрнутый" график, т.е. с противоположными сделками. Эта опция будет особенно полезна для некоторых мечтателей, верящих в то, что если перевернуть сливатор, то получится грааль :)Параметры индикатора:
- bool ChartMode_Profit - тип графика. Если TRUE, то строится график профита, иначе график эквити. По сути меняются только цифры на шкале индикатора.
- string Spread - пользовательское значение спреда. Если пусто, то спред не меняется. Можно также задать спреды для нескольких символов. Для этого они перечисляются через пробел в таком виде: symbol1 spread1 symbol2 spread2 и т.д., например EURUSD 2 GBPUSD 3 NZDUSD 4
- string Comission - пользовательское значение комиссии. Всё то же самое по аналогии со спредом.
- string Swap - пользовательское значение свопа для лонговой позы (для шортовой будет такое же, но с противоположным знаком). Можно задавать по аналогии со спредом.
- bool ReverseTrades - переворот сделок, т.е. покупки по аску заменяются продажами по биду, и наоборот.
- bool RealTickValue - если TRUE, то используются реальные стоимости тика при расчёте профитов и свопов. Дело в том, что при тестировании кроссовых валютных пар, тестер пересчитывает валюту котирования в валюту депозита по фиксированной котировке, и к тому же взятой из текущего "Обзора рынка" (т.е. из будущего), что в принципе неверно. Поэтому при включении данной опции индикатор будет считать прибыль и свопы исходя из реальных исторических котировок (при их наличии). Это может немного замедлять расчёт. Повторюсь, это относится в основном к кроссам, ну и также частично к парам с обратной котировкой (там касается только расчёта свопов). В целом, конечно, это всё несущественно. Но если требуется особая дотошность в результатах, то может пригодиться.
- bool AddSkippedTicks - если TRUE, то добавляются тики, пропущенные при тестировании. Дело в том, что тестер по каким-то причинам может забраковать тот или иной тик или бар, не включив его в расчёт эквити (хотя сами эти тики сохраняются в fxt файле). Активируя данную опцию, мы учитываем все тестерные тики.
- color ChartColor - цвет графика;
- color TextColor - цвет шрифта;
- bool SaveToFile - запись в файл;
- string FileName - имя файла. В нём можно использовать специальные переменные: %expert%, %symbol% и %period%, вместо которых соответственно подставляются название эксперта, символа и периода.
- bool FileType_Binary - тип файла. Если TRUE, то бинарный файл {int,double,double,double,double}, иначе текстовый.
- string FileDelimiter - текстовый разделитель для текстового файла. Если пусто, то используется символ табуляции.
Картинка:
