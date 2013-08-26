TesterEquity

Описание:



Индикатор считывает информацию о последнем тестировании и строит по ней график эквити. При этом он может также сохранять значения в файл. Пересчёт индикатора производится только при переинициализации, либо при ручном обновлении графика. Т.е. прогнали тест - обновили окно - график перерисовался.

На графике чёрточками помечаются максимальные просадки. Красным цветом - абсолютная, оранжевым - относительная. В правом верхнем углу также показываются значения прибыли и абсолютной просадки.

В настройках индикатора можно задавать собственные значения спреда, комиссии и свопа, и график будет построен с учётом этих значений. Также есть возможность построить "перевёрнутый" график, т.е. с противоположными сделками. Эта опция будет особенно полезна для некоторых мечтателей, верящих в то, что если перевернуть сливатор, то получится грааль :)

bool ChartMode_Profit - тип графика. Если TRUE, то строится график профита, иначе график эквити. По сути меняются только цифры на шкале индикатора.

- переворот сделок, т.е. покупки по аску заменяются продажами по биду, и наоборот. bool RealTickValue - если TRUE, то используются реальные стоимости тика при расчёте профитов и свопов. Дело в том, что при тестировании кроссовых валютных пар, тестер пересчитывает валюту котирования в валюту депозита по фиксированной котировке, и к тому же взятой из текущего "Обзора рынка" (т.е. из будущего), что в принципе неверно. Поэтому при включении данной опции индикатор будет считать прибыль и свопы исходя из реальных исторических котировок (при их наличии). Это может немного замедлять расчёт. Повторюсь, это относится в основном к кроссам, ну и также частично к парам с обратной котировкой (там касается только расчёта свопов). В целом, конечно, это всё несущественно. Но если требуется особая дотошность в результатах, то может пригодиться.

Картинка:

