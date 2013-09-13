Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9348
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикатор зиг-заг, построенный на фракталах.
Думаю, этот код будет интересен новичкам, так как код с комментариями и там все понятно вроде.
Еще этот код легко перенести в советник минуя вспомогательную функцию iCustom, а также легко извлекать последние экстремумы фракталов или зиг-зага и написать какую нибудь простенькую пробойную систему не составит труда.
Еще выложил коды простой скользящей средней SMA и индикатора истинного диапазона ATR. В этих кодах используется всего один цикл, что дает дополнительные преимущества при тестировании роботов так как скорость вычисления среднего значения с одним циклом выше, чем при использовании двух циклов. Я использую такие коды вычисления среднего. Может кому тоже пригодятся. А индикатор YY показывает краткосрочные экстремумы. Этот код тоже не составит труда перенести в советник.
Картинка:
краткосрочные экстремумы
Скрипт показывает расстояние от линий на графике до цены и время, прошедшее от последнего пересечения цены с линией.TesterEquity
Строит график эквити по результатам тестирования советника.
Индикатор для покупки на EUR/USD D1.E-Skoch-Bar-Sell
Индикатор для входа в рынок