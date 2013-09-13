CodeBaseРазделы
ZigZag2 - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор зиг-заг, построенный на фракталах.

Думаю, этот код будет интересен новичкам, так как код с комментариями и там все понятно вроде.

Еще этот код легко перенести в советник минуя вспомогательную функцию iCustom, а также легко извлекать последние экстремумы фракталов или зиг-зага и написать какую нибудь простенькую пробойную систему не составит труда.

Еще выложил коды простой скользящей средней SMA и индикатора истинного диапазона ATR. В этих кодах используется всего один цикл, что дает дополнительные преимущества при тестировании роботов так как скорость вычисления среднего значения с одним циклом выше, чем при использовании двух циклов. Я использую такие коды вычисления среднего. Может кому тоже пригодятся. А индикатор YY показывает краткосрочные экстремумы. Этот код тоже не составит труда перенести в советник.

Картинка:

краткосрочные экстремумы

