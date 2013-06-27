CodeBaseРазделы
Советники

State - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
6853
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Установите советник на графики, с которых нужны скриншоты.
Не ставьте на одинаковые графики "символ/таймфрейм" - возможен конфликт.

Для просмотра статистики запустите файл [католог_терминала]/experts/files/№ Счёта.html.

Удобнее сделать ярлык или добавить в закладки браузера.

Настройки:

  • PauseBars - количество баров после закрытия ордера для снятия скриншота.
  • VisibleBar - номер первого видимого бара, с графика размеры которого укажите (если 0, то размер скринов 1400/730 и фиксированный масштаб ).
  • Width - Ширина скрина.
  • Hight - Высота скрина.

Если в комментарии к ордеру первым символом поставите цифру от 1 до 9, то по ордерам с такой меткой будет дополнительный отчет.

Прибыль со свопами и комиссиями. Делал под Internet Explorer.

Изображения:

VisibleBar

Статистика

Вид скриншотов

State для Build от 574 советник ставится только на один график. Результаты тестирования.
