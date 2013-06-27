Не ставьте на одинаковые графики "символ/таймфрейм" - возможен конфликт.

Установите советник на графики, с которых нужны скриншоты.

Для просмотра статистики запустите файл [католог_терминала]/experts/files/№ Счёта.html.

Удобнее сделать ярлык или добавить в закладки браузера.

Настройки:

PauseBars - количество баров после закрытия ордера для снятия скриншота.

VisibleBar - номер первого видимого бара, с графика размеры которого укажите (если 0, то размер скринов 1400/730 и фиксированный масштаб ).

Width - Ширина скрина.

Hight - Высота скрина.

Если в комментарии к ордеру первым символом поставите цифру от 1 до 9, то по ордерам с такой меткой будет дополнительный отчет.

Прибыль со свопами и комиссиями. Делал под Internet Explorer.

Изображения: