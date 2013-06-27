Ставь лайки и следи за новостями
State - эксперт для MetaTrader 4
- 6853
Для просмотра статистики запустите файл [католог_терминала]/experts/files/№ Счёта.html.
Удобнее сделать ярлык или добавить в закладки браузера.
Настройки:
- PauseBars - количество баров после закрытия ордера для снятия скриншота.
- VisibleBar - номер первого видимого бара, с графика размеры которого укажите (если 0, то размер скринов 1400/730 и фиксированный масштаб ).
- Width - Ширина скрина.
- Hight - Высота скрина.
Если в комментарии к ордеру первым символом поставите цифру от 1 до 9, то по ордерам с такой меткой будет дополнительный отчет.
Прибыль со свопами и комиссиями. Делал под Internet Explorer.
