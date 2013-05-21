Описание:



Часто бывает, что по тем или иным причинам терминал MetaTrader 4 теряет прорисованные стрелочки открытия и закрытия позиций на графике. Также MetaTrader 4 не отрисовывает стрелочки закрытия позиций и линии к ним если позиции закрывались по Stop Loss. Написал небольшую функцию которая восстанавливает стрелочки и линии похожими на оригинал.

Подключение библиотеки:



#include "Robot-Arrows-Rest.mq4"

Вызов функции прорисовки стрелочек:



fArrowsRest();

Советы:

Иногда полезно написать маленького советника содержащего некоторые информационные функциональные возможности для инвесторов, которые могли бы на своих терминалах видеть и оценивать в графическом виде работу трейдера.

Также эта функция полезна при переносе торговли с одного терминала на другой. Например, при замене компьютера или торговле с нескольких компьютеров одновременно. Вызвав эту функцию вы восстановите прежний вид графика символа.

Пример работы функции:

