Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Robot Arrow Rest - библиотека для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2997
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Часто бывает, что по тем или иным причинам терминал MetaTrader 4 теряет прорисованные стрелочки открытия и закрытия позиций на графике. Также MetaTrader 4 не отрисовывает стрелочки закрытия позиций и линии к ним если позиции закрывались по Stop Loss. Написал небольшую функцию которая восстанавливает стрелочки и линии похожими на оригинал.
Подключение библиотеки:
#include "Robot-Arrows-Rest.mq4"
Вызов функции прорисовки стрелочек:
fArrowsRest();
Советы:
- Иногда полезно написать маленького советника содержащего некоторые информационные функциональные возможности для инвесторов, которые могли бы на своих терминалах видеть и оценивать в графическом виде работу трейдера.
- Также эта функция полезна при переносе торговли с одного терминала на другой. Например, при замене компьютера или торговле с нескольких компьютеров одновременно. Вызвав эту функцию вы восстановите прежний вид графика символа.
Пример работы функции:
ARM
Индикатор сортирует инструменты по дневной волатильностиOD
Индикатор рисует дневные бары формата OHL с задаваемым временем открытия.
Pattern_v_1_01
Фрактальный паттернe-Skoch_Otlog_Оrder
Спасибо авторам, написавшим по моей просьбе этот советник. Советник написан бесплатно и поэтому я его выкладываю.