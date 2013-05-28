#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Gold #property indicator_color2 LightBlue extern int BarsBefore= 2 ; extern int BarsAfter= 2 ; extern int Width= 2 ; extern int BarsToProcess= 100 ; double FractUpBuffer1[]; double FractDnBuffer2[]; string sy, Prefix, NameIND; int tf; int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_ARROW ,EMPTY, 0 ); SetIndexBuffer ( 0 ,FractUpBuffer1); SetIndexArrow( 0 , 119 ); SetIndexLabel( 0 , "Fractal Up" ); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_ARROW ,EMPTY, 0 ); SetIndexBuffer ( 1 ,FractDnBuffer2); SetIndexArrow( 1 , 119 ); SetIndexLabel( 1 , "Fractal Dn" ); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); NameIND= "Pattern_v1_01" ; IndicatorShortName(NameIND+ "_" +GetNameTF( Period ())); Prefix=NameIND+ "_" +GetNameTF( Period ()); sy= Symbol (); tf= Period (); return ( 0 ); } int deinit() { string Name_Del[ 1 ]; int Quant_Del= 0 ; int Quant_Objects= ObjectsTotal (); int LenPref= StringLen (Prefix); ArrayResize (Name_Del,Quant_Objects); for ( int k= 0 ; k<Quant_Objects; k++) { string Obj_Name= ObjectName (k); string Head= StringSubstr (Obj_Name, 0 ,LenPref); if (Head==Prefix) { Quant_Del+= 1 ; Name_Del[Quant_Del- 1 ]=Obj_Name; } } for ( int i= 0 ; i<Quant_Del; i++) ObjectDelete (Name_Del[i]); return ( 0 ); } int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); int i, k, j, limit; if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; if (limit>BarsToProcess) limit=BarsToProcess; FindUpFractals(BarsBefore, BarsAfter); FindDnFractals(BarsBefore, BarsAfter); return ( 0 ); } int FindDnFractals( int nl, int nr) { int i, k, nb; double fractal; datetime tm; string nm; bool fl, fr; int delta=SetDistance( Period ()); for (i=BarsToProcess; i> 0 ; i--) { fl= false ; FractDnBuffer2[i]= 0 ; if (Open[i]<Close[i]) { for (k= 1 ; k<=nl; k++) { if (Open[i+k]>Close[i+k]) fl= true ; else { fl= false ; break ; } } if (!fl || Open[i+nl+ 1 ]>Close[i+nl+ 1 ]) continue ; fr= false ; for (k= 0 ; k<nr; k++) { if (Open[i-k]<Close[i-k]) fr= true ; else { fr= false ; break ; } } if (!fr || Open[i-nr]<Close[i-nr] || iBarShift(sy,tf,Time[i-nr])== 0 ) continue ; if (Low[i]<Low[i+ 1 ]) { fractal=Low[i]; nb=i; tm=Time[i];} else { fractal=Low[i+ 1 ]; nb=i+ 1 ; tm=Time[i+ 1 ]; } FractDnBuffer2[nb]=fractal; nm=Prefix+ "_Down_Fractal_" +nl+ "/" +nr+ "_" +TimeToStr(tm); fractal= MathMin (Low[i], Low[i+ 1 ]); SetArrow( 218 , LightBlue, nm, tm, fractal-delta* Point , Width); WindowRedraw(); } } return ( 0 ); } int FindUpFractals( int nl, int nr) { int i, k, nb; double fractal; datetime tm; string nm; bool fl, fr; int delta=SetDistance( Period ()); for (i=BarsToProcess; i> 0 ; i--) { fl= false ; FractUpBuffer1[i]= 0 ; if (Open[i]>Close[i]) { for (k= 1 ; k<=nl; k++) { if (Open[i+k]<Close[i+k]) fl= true ; else { fl= false ; break ; } } if (!fl || Open[i+nl+ 1 ]<Close[i+nl+ 1 ]) continue ; fr= false ; for (k= 0 ; k<nr; k++) { if (Open[i-k]>Close[i-k]) fr= true ; else { fr= false ; break ; } } if (!fr || Open[i-nr]>Close[i-nr] || iBarShift(sy,tf,Time[i-nr])== 0 ) continue ; if (High[i]>High[i+ 1 ]) { fractal=High[i]; nb=i; tm=Time[i];} else { fractal=High[i+ 1 ]; nb=i+ 1 ; tm=Time[i+ 1 ]; } FractUpBuffer1[nb]=fractal; nm=Prefix+ "_Up_Fractal_" +nl+ "/" +nr+ "_" +TimeToStr(tm); fractal= MathMax (High[i], High[i+ 1 ]); SetArrow( 217 , PaleGoldenrod, nm, tm, fractal+ 4 *delta* Point , Width); WindowRedraw(); } } return ( 0 ); } string GetNameTF( int TimeFrame= 0 ) { switch (TimeFrame) { case PERIOD_M1 : return ( "M1" ); case PERIOD_M5 : return ( "M5" ); case PERIOD_M15 : return ( "M15" ); case PERIOD_M30 : return ( "M30" ); case PERIOD_H1 : return ( "H1" ); case PERIOD_H4 : return ( "H4" ); case PERIOD_D1 : return ( "Daily" ); case PERIOD_W1 : return ( "Weekly" ); case PERIOD_MN1 : return ( "Monthly" ); default : return ( "UnknownPeriod" ); } } int SetDistance( int TimeFrame) { switch (TimeFrame) { case PERIOD_M1 : return ( 1 ); case PERIOD_M5 : return ( 1 ); case PERIOD_M15 : return ( 2 ); case PERIOD_M30 : return ( 3 ); case PERIOD_H1 : return ( 4 ); case PERIOD_H4 : return ( 4 ); case PERIOD_D1 : return ( 4 ); case PERIOD_W1 : return ( 4 ); case PERIOD_MN1 : return ( 4 ); default : return ( 0 ); } } void SetArrow( int cd, color cl, string nm, datetime t1= 0 , double p1= 0 , int sz= 0 ) { if ( ObjectFind (nm)< 0 ) ObjectCreate (nm, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSet(nm, OBJPROP_TIME1 , t1); ObjectSet(nm, OBJPROP_PRICE1 , p1); ObjectSet(nm, OBJPROP_ARROWCODE , cd); ObjectSet(nm, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSet(nm, OBJPROP_WIDTH , sz); }

Выше исходный код индикатора.

Суть в комбинации баров. Настройки могут быть следующими:

Бычьи = 0, Значение

Медвежьи = 0, Значение

Цвет

Толщина линии

Вверх - Бай:Вниз - Селл:

Например, 1 бар вверх и 2 вниз, 1 вверх и 3 вниз, далее 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 и т.д. для Селл. Для Бай - 1 бар вниз и 2 бара вверх, 1 вниз и 3 вверх, дальше 1/4, 1/5 и т.д.

Например, возьмем комбинацию баров 3 вверх и 7 вниз ( 3/7 сокращенно ) для Селл. Берем значение наивысшей цены 3-его бара и наинизшую цену 7-ого бара и рисуем фрактал.

Дальше можно написать советник по этому индикатору и проверить результат.