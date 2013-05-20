CodeBaseРазделы
Индикаторы

OD - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Индикатор для форекса.

Рабочие графики  H1  или H4.

Вводные параметры:

Hour_Open:   Выбираемый час открытия. ( Если выбираемый час открытия кратен 4 то можно установить график с периодом H4.

В остальных случаях используется график H1.)

AR_Period:  Период усреднения для индикатора  Average Range показания которого отображаются в количестве тиков.

Bars_In_Window:   Количество баров OHL для исследования.

Width_Line:   Толщина линий.

cvet:   Цвет линий


На рисунке график британского фунта с часом открытия  08:00



