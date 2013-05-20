Описание:

Индикатор для форекса.

Рабочие графики H1 или H4.



Вводные параметры:

Hour_Open: Выбираемый час открытия. ( Если выбираемый час открытия кратен 4 то можно установить график с периодом H4.

В остальных случаях используется график H1.)

AR_Period: Период усреднения для индикатора Average Range показания которого отображаются в количестве тиков.

Bars_In_Window: Количество баров OHL для исследования.

Width_Line: Толщина линий.

cvet: Цвет линий





На рисунке график британского фунта с часом открытия 08:00







