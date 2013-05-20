Ставь лайки и следи за новостями
OD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5172
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Индикатор для форекса.
Рабочие графики H1 или H4.
Вводные параметры:
Hour_Open: Выбираемый час открытия. ( Если выбираемый час открытия кратен 4 то можно установить график с периодом H4.
В остальных случаях используется график H1.)
AR_Period: Период усреднения для индикатора Average Range показания которого отображаются в количестве тиков.
Bars_In_Window: Количество баров OHL для исследования.
Width_Line: Толщина линий.
cvet: Цвет линий
На рисунке график британского фунта с часом открытия 08:00
