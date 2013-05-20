Индикатор рассчитывает среднюю волатильность выборочных инструментов по формуле:

Vol = ( ( high[1] - low[1] + ... + ( high[период-1] - low[период-1] ) + ( high[период] - low[период] ) ) / период;

Где high[1] - low[1] это диапазон вчерашнего дня, а high[2] - low[2] это позавчерашний дневной диапазон и так далее .



Нужный период усреднения задается в окне настроек индикатора и обозначается как AR_Period.



Vol это средняя дневная волатильность выраженная в количестве тиков ( не поинты )

Этот индикатор помогает быстро определить какие рынки наиболее волатильны за последнее время и удобен для внутридневных скальперов ищущих



эти рынки и желающих тратить на это мало времени.



Для работы индикатора необходимо вручную создать файл Symbols.txt ( блокнот ) вписав в него в один большой столбик интересующие



инструменты. Например так примерно должна выглядеть запись в блокноте



ZL_CONTZM_CONTZO_CONTZR_CONTZS_CONTZW_CONTUSDJPYEURUSDGBPUSDAUDUSDNZDUSDUSDCADEURJPYUSDCHFEURGBP





Затем нужно поместить файл Symbols.txt в каталог_терминала\Experts \Files\. А перед применением индикатора



предпочтительно показать все инструменты в окне инструментов или в Market Watch , а после того как

появятся числовые данные в комментариях можно скрыть лишние инструменты в окне инструментов для

экономии трафика. На экран выводятся первые 32 показания волатильности в порядке возрастания



. Остальные показания с меньшей волатильностью не попавшие в комментарии можно просмотреть



в файле ARM_f.txt ( каталог_терминала\Experts \Files\ )





















