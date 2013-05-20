CodeBaseРазделы
Индикаторы

ARM - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Индикатор рассчитывает среднюю волатильность выборочных инструментов  по формуле:

                                      Vol  =   (  ( high[1] - low[1]  + ... +  ( high[период-1] - low[период-1] )  +  ( high[период] - low[период] )  ) /  период;

Где high[1] - low[1]   это диапазон вчерашнего дня, а  high[2] - low[2]  это позавчерашний дневной диапазон и так далее .

Нужный период усреднения задается в окне настроек индикатора и обозначается как  AR_Period.

Vol   это средняя дневная волатильность  выраженная в количестве тиков ( не поинты )

Этот индикатор  помогает быстро определить какие рынки наиболее волатильны за последнее время и удобен для внутридневных скальперов  ищущих

эти рынки и желающих тратить на это мало времени.

Для работы индикатора необходимо вручную создать файл   Symbols.txt  ( блокнот )  вписав в него в один большой столбик  интересующие

инструменты.  Например так примерно должна выглядеть запись в блокноте

ZL_CONT
ZM_CONT
ZO_CONT
ZR_CONT
ZS_CONT
ZW_CONT
USDJPY
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
EURJPY
USDCHF
EURGBP


Затем нужно поместить файл  Symbols.txt  в  каталог_терминала\Experts \Files\. А перед применением индикатора

предпочтительно показать  все  инструменты  в окне  инструментов или  в Market Watch , а после того как

появятся числовые данные в комментариях  можно скрыть лишние инструменты в окне инструментов для

экономии трафика. На экран выводятся первые 32 показания волатильности в порядке возрастания

. Остальные показания с меньшей волатильностью  не попавшие в комментарии можно просмотреть

в файле  ARM_f.txt  ( каталог_терминала\Experts \Files\ )






