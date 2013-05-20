Ставь лайки и следи за новостями
ARM - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор рассчитывает среднюю волатильность выборочных инструментов по формуле:
Vol = ( ( high[1] - low[1] + ... + ( high[период-1] - low[период-1] ) + ( high[период] - low[период] ) ) / период;
Где high[1] - low[1] это диапазон вчерашнего дня, а high[2] - low[2] это позавчерашний дневной диапазон и так далее .
Нужный период усреднения задается в окне настроек индикатора и обозначается как AR_Period.
Vol это средняя дневная волатильность выраженная в количестве тиков ( не поинты )
Этот индикатор помогает быстро определить какие рынки наиболее волатильны за последнее время и удобен для внутридневных скальперов ищущих
эти рынки и желающих тратить на это мало времени.
Для работы индикатора необходимо вручную создать файл Symbols.txt ( блокнот ) вписав в него в один большой столбик интересующие
инструменты. Например так примерно должна выглядеть запись в блокноте
ZM_CONT
ZO_CONT
ZR_CONT
ZS_CONT
ZW_CONT
USDJPY
EURUSD
GBPUSD
AUDUSD
NZDUSD
USDCAD
EURJPY
USDCHF
EURGBP
Затем нужно поместить файл Symbols.txt в каталог_терминала\Experts \Files\. А перед применением индикатора
предпочтительно показать все инструменты в окне инструментов или в Market Watch , а после того как
появятся числовые данные в комментариях можно скрыть лишние инструменты в окне инструментов для
экономии трафика. На экран выводятся первые 32 показания волатильности в порядке возрастания
. Остальные показания с меньшей волатильностью не попавшие в комментарии можно просмотреть
в файле ARM_f.txt ( каталог_терминала\Experts \Files\ )
