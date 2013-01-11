CodeBaseРазделы
Индикаторы

iK_pair-tr PairTrading - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Katsko
Просмотров:
10435
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

ikatsko

В индикаторе заложены следующие положения: 

  •  коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75. 
  •  справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.
  • интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:
    • после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)
    • после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.
    • при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре - SELL и на второй валютной паре BUY.
    • далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий - выходим из рынка.
    • суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной. 

Интерпретатор придуман в связи с тем, что в тестере стратегий MQ4 нет возможности оптимизировать на двух валютных парах.

Итак входные параметры:

extern string bas_SYMB="EURUSD";  - основная валютная пара

extern string sec_SYMB="USDCHF";  - вторая валютная пара

extern int History=288;                    - исследуемая история в барах

extern double Precision=50;             - точность подбора справедливой цены. Например, здесь, если в 50% и более случаев на истории цена должна находиться в некоем коридоре. Коридор обозначается двумя горизонтальными линиями. 

extern int MA_Period=1;                  - период сглаживания кривой отклонения соотношения цен от справедливого значения.

 Что индицируется?:

  • зеленая кривая - отклонение соотношения цен от справедливого
  • вертикальные линии - точки входа/выхода в рынок
  • горизонтальные линии погрешность справедливой цены. Зависит от Precision
  • красная гистограмма - текущее значение профита в пунктах
  • информационная строка: две валютные пары, профит в день в пунктах (pt), коэффициент корреляции (cor) 

Рабочий ТФ - это ТФ окна, на котором установлен индикатор. 


Пользуйтесь и процветайте!

