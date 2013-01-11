Автор:

ikatsko

В индикаторе заложены следующие положения:

коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75.

справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.

интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:

после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)



после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.



при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре - SELL и на второй валютной паре BUY.



далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий - выходим из рынка.



суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной.

Интерпретатор придуман в связи с тем, что в тестере стратегий MQ4 нет возможности оптимизировать на двух валютных парах.

Итак входные параметры:

extern string bas_SYMB="EURUSD"; - основная валютная пара

extern string sec_SYMB="USDCHF"; - вторая валютная пара

extern int History=288; - исследуемая история в барах

extern double Precision=50; - точность подбора справедливой цены. Например, здесь, если в 50% и более случаев на истории цена должна находиться в некоем коридоре. Коридор обозначается двумя горизонтальными линиями.

extern int MA_Period=1; - период сглаживания кривой отклонения соотношения цен от справедливого значения.

Что индицируется?:

зеленая кривая - отклонение соотношения цен от справедливого

вертикальные линии - точки входа/выхода в рынок

горизонтальные линии погрешность справедливой цены. Зависит от Precision

красная гистограмма - текущее значение профита в пунктах

информационная строка: две валютные пары, профит в день в пунктах (pt), коэффициент корреляции (cor)

Рабочий ТФ - это ТФ окна, на котором установлен индикатор.





Пользуйтесь и процветайте!