iK_pair-tr PairTrading - индикатор для MetaTrader 4
- 10435
Автор:
ikatsko
В индикаторе заложены следующие положения:
- коэффициент корреляции двух валютных пар по абсолютной величине должно быть более 0.75.
- справедливое соотношение цен двух валютных пар. Полагается, что соотношение цен выбранных валютных пар на некотором промежутке времени неизменно. И если в конкретный момент времени соотношение цен изменилось в какую-то сторону, то в последующем соотношение цен будет стремиться к справедливому соотношению.
- интерпретатор имитирует трейдинг на выбранной истории по следующему алгоритму:
- после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, например, выше справедливого уровня входим в рынок (точки входа/выхода в рынок обозначены вертикальными линиями)
- после первого же экстремума отклонения соотношения цен от справедливого, наступившего, ниже справедливого уровня и при наличии прибыли по открытым позициям выходим из рынка. И наоборот.
- при входе в рынок открываются 2 ордера на двух выбранных валютных парах в зависимости от знака коэффициента корреляции. Например, при положительной корреляции и отклонении соотношения цен выше справедливого, на основной валютной паре - SELL и на второй валютной паре BUY.
- далее следим за суммой поинтов по обеим ордерам в случае их закрытия. При выполнении условий - выходим из рынка.
- суммируется прибыль на выбранной истории и приводится к дневной.
Интерпретатор придуман в связи с тем, что в тестере стратегий MQ4 нет возможности оптимизировать на двух валютных парах.
Итак входные параметры:
extern string bas_SYMB="EURUSD"; - основная валютная пара
extern string sec_SYMB="USDCHF"; - вторая валютная пара
extern int History=288; - исследуемая история в барах
extern double Precision=50; - точность подбора справедливой цены. Например, здесь, если в 50% и более случаев на истории цена должна находиться в некоем коридоре. Коридор обозначается двумя горизонтальными линиями.
extern int MA_Period=1; - период сглаживания кривой отклонения соотношения цен от справедливого значения.
Что индицируется?:
- зеленая кривая - отклонение соотношения цен от справедливого
- вертикальные линии - точки входа/выхода в рынок
- горизонтальные линии погрешность справедливой цены. Зависит от Precision
- красная гистограмма - текущее значение профита в пунктах
- информационная строка: две валютные пары, профит в день в пунктах (pt), коэффициент корреляции (cor)
Рабочий ТФ - это ТФ окна, на котором установлен индикатор.
Пользуйтесь и процветайте!
