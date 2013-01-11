Ставь лайки и следи за новостями
Albus_MultiChart_1 - индикатор для MetaTrader 4
7841
Индикатор Albus_MultiChart_1 позволяет рисовать в основном окне график любого инструмента, любого периода.
Дополнительный чарт можно перемещать в любую точку окна (двигать ТХТ маркер), графики можно сжимать, растягивать (вертикально) и инвертировать.
Индикатор разработан, в первую очередь, для визуализации в тестере, где нельзя адекватно включить старший таймфрейм или другой инструмент. Хотя, думаю, его можно использовать и в реалтайме.
* В тестере не выводить периоды меньше чем основной чарт;
** В тестере не запускать больше чем на недельном графике
*** При запуске на древней истории поставить много баров в окне.
Внешние переменные
- Instrument; // любой инструмент (должна присутствовать история)
- TimeFrame; // период цифрами (для Н1 - 60)(должна присутствовать история)
- History; // длина прорисовки
- KoefPress; // сжатие(разжатие) графика для удобства (3-втрое растянут, 0,5-вдвое сжат и т.д.)
- KoefJPY; // при работе с парами JPY изменять 0.01 или 100 или около того
- KoefInvers; // норм = 1 инверсия = -1
- ColorStyle; // цветовая схема индикатора (изменять от 1 до 9)
- TxtHorizShift; // зазор между ТХТ и графиком (кол. баров)
- TxtAngle; // поворот ТХТ градусов (90 - вертикально)
- TxtColor; // цвет ТХТ
