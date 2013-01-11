Индикатор Albus_MultiChart_1 позволяет рисовать в основном окне график любого инструмента, любого периода.

Дополнительный чарт можно перемещать в любую точку окна (двигать ТХТ маркер), графики можно сжимать, растягивать (вертикально) и инвертировать.

Индикатор разработан, в первую очередь, для визуализации в тестере, где нельзя адекватно включить старший таймфрейм или другой инструмент. Хотя, думаю, его можно использовать и в реалтайме.

* В тестере не выводить периоды меньше чем основной чарт;

** В тестере не запускать больше чем на недельном графике

*** При запуске на древней истории поставить много баров в окне.

Внешние переменные