CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Albus_MultiChart_1 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7841
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Albus_MultiChart_1 позволяет рисовать в основном окне график любого инструмента, любого периода.

Дополнительный чарт можно перемещать в любую точку окна (двигать ТХТ маркер), графики можно сжимать, растягивать (вертикально) и инвертировать.

Индикатор разработан, в первую очередь, для визуализации в тестере, где нельзя адекватно включить старший таймфрейм или другой инструмент. Хотя, думаю, его можно использовать и в реалтайме.

* В тестере не выводить периоды меньше чем основной чарт;

** В тестере не запускать больше чем на недельном графике

*** При запуске на древней истории поставить много баров в окне.

Внешние переменные

  • Instrument;   // любой инструмент (должна присутствовать история)
  • TimeFrame;  // период цифрами (для Н1 - 60)(должна присутствовать история)
  • History;         // длина прорисовки
  • KoefPress;     // сжатие(разжатие) графика для удобства (3-втрое растянут, 0,5-вдвое сжат и т.д.)
  • KoefJPY;        // при работе с парами JPY изменять 0.01 или 100 или около того
  • KoefInvers;    // норм = 1 инверсия = -1
  • ColorStyle;     // цветовая схема индикатора (изменять от 1 до 9)
  • TxtHorizShift; // зазор между ТХТ и графиком (кол. баров)
  • TxtAngle;       // поворот ТХТ градусов (90 - вертикально)
  • TxtColor;       // цвет ТХТ

Индикатор Albus_MultiChart_1 позволяет рисовать в основном окне график любого инструмента любого периода.

iK_pair-tr PairTrading iK_pair-tr PairTrading

Индикатор и интерпретатор для парного трейдинга.

Ind Seasonal Trade Ind Seasonal Trade

Индикатор сезонной торговли спреда или одиночного инструмента с дробными или целыми, равными или не равными объёмами.

ATR Normalize & Range Rider ATR Normalize & Range Rider

Индикаторы технического анализа от Ларри Вильямса, которые позволяют найти точку входа в рынок.

Боремся с большими стоплевелами Боремся с большими стоплевелами

Набор для выставления виртуальных лимитных ордеров и тейкпрофитов.