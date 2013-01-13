Вариант моего перевода основных положений по применению индикаторов в торговле от Ларри Вильямса.

См. целиком уроки №№ 11 и 14 - в архиве.



Это показатель того, что может твердо и ясно определить, когда цена совершает пики и падения.

Когда он находится в высокой зоне, то обычно предвещает, что цена инструмента будет снижаться, и когда он находится в низкой зоне - говорит о том, что цены будут расти.



Вот формула этого нормализованного индикатора:

(MovingAvg (Close - Low, VAR1) / Средняя True Range (var1)) * 100,

VAR1 = 18 или 22 или другое значение. Определяется на истории подбором.

Первый график ежемесячного индекса доллара. Как вы можете видеть, когда синяя линия попадает в зону выше красной линии, то настало время для снижения. К тому же, когда индикатор опустился ниже зеленой линии и рынок закрылся вблизи низкого месячного диапазона, то настало время для покупки.







Теперь давайте взглянем на дневном графике.



Работает на всех таймфреймах от месяца до М30.

Вы узнали о естественном цикле цены, которая создает вершины и основания. Я хочу показать вам следующий ценовой цикл, который говорит нам, когда рынок наиболее склонен идти в торговый диапазон или начать тренд.

Индикатор Range Rider.

Вот показатель того, что делает его легким для вас, чтобы увидеть, когда рынок, скорее всего, начинает новую тенденцию двигаться или останавливает тенденцию двигаться или идёт в торговом диапазоне.

Существуют ценовые циклы у акций или товаров. Один из этих циклов основан на том, что цены идут от небольших диапазонов к большим диапазонам.

Это действительно очень простой индикатор. Я беру средний диапазон за последние два дня и делю его на средний диапазон за последние семь дней. Поэтому возможно сравнивать и видеть, когда этот текущий диапазон мал или больше по сравнению с недавним дневных диапазонов.

Это даёт очень наглядную картину, когда диапазоны были консолидации или расширения.

Вот эти циклы и определяются. Когда индекс очень высок, были большие диапазоны, и надо ожидать, что следующая часть цикла станет более активной. Это означает, что пойдут узкие диапазоны.

Когда индикатор является очень низким, значит имеют место быть небольшие диапазоны и настало время тенденции ... Время цен, чтобы выйти из консолидации и начать двигаться.

На графике ниже я показываю наиболее широко используется товаром в мире, Е-мини S&P. Зеленая линия обозначает, когда мы наблюдаем небольшой диапазон, по сравнению с диапазонами за последние семь дней.Формула довольно проста:

MovingAvg (True Range , vara) / (MovingAvg (True Range , varb)) * 100

VAR1 = 18 или 22 или другое значение. Определяется подбором на истории.





Все, что я

делаю,

разделив

средний истинный

диапазон за последние

два дня

на средний

истинный

диапазон за последние

семь дней.

Это позволяет видеть, когда

там было

сокращение в

диапазоне

которая, конечно,

приводит нас

к

ожиданию

предстоящего

расширения

дневных диапазонов

.

Найдите минутку, чтобы

посмотреть на

случаи, когда

я поставил

красные вертикальные

линии на

графике выше

и вы увидите,

что то, что

обычно следует

вскоре после этого

является расширение

дневных диапазонов

.

В следующей диаграмме (см. ниже) - золото. Вы можете видеть один и то же временной период.



Этот показатель говорит об ожидании больших диапазонов, когда он находится ниже зеленой линии, потому что в настоящее время происходит сокращение диапазонов. Индикатор позволяет наглядно увидеть цикл диапазонов, в частности - переход от большого к малому. Цикл очень реален и это трейдеры должны в полной мере понимать.

Итак, давайте вновь продекларирую это еще раз:

Рынки цикличны от небольших диапазонов к большим диапазонам, затем возвращаются из большого диапазона к малым диапазонам.

Рынки топ из закрывшись на уровне или близко к максимуму бара и нижней закрытия на уровне или близко к минимуму бара.

Теперь, когда вы смотрите на ваши графики спросите себя: "Каковы текущие циклы цены?" Сделайте это, и вы станете намного лучшим трейдером.



