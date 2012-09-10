CodeBaseРазделы
Канал Дончиана. - индикатор для MetaTrader 4

Лёха
С удивлением обнаружил, что в кодобазе до сих пор нет приличного варианта реализации этого индикатора. Решил исправить это упущение.

Вариант классического построения каналов по минимумам/максимумам за N бар, названных в честь Ричарда Дончиана, популяризировавшего их использование. Особенно эффективен для отслеживания прорывов. Например, классическая система "черепах" была построена именно на этих каналах.


Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана. Классическая система "Черепах" на каналах Дончиана.

Периодически привожу как аргумент в спорах. Она действительно работает на EURUSD, D1.

