С удивлением обнаружил, что в кодобазе до сих пор нет приличного варианта реализации этого индикатора. Решил исправить это упущение.



Вариант классического построения каналов по минимумам/максимумам за N бар, названных в честь Ричарда Дончиана, популяризировавшего их использование. Особенно эффективен для отслеживания прорывов. Например, классическая система "черепах" была построена именно на этих каналах.



