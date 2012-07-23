CodeBaseРазделы
Советники

Pamm-Index - эксперт для MetaTrader 4

Pamm-Index.zip (52.84 KB)
Описание:

Функционал советника Pamm-Index:

  1. Открывает ордер в понедельник, после 00:00.
  2. Если в течении недели заработано достаточно для того, чтобы переоткрыться с большим объемом, тогда советник в субботу (после 19:00) закроет ордер.
  3. Есть функция обязательного закрытия ордера в субботу.
  4. Magic - магический номер ордера. Советник открывает, контролирует и закрывает ордера только с этим номером, чтобы не путать ордера открытые вручную.

Картинка:



