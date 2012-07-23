Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pamm-Index - эксперт для MetaTrader 4
- 3843
Описание:
Функционал советника Pamm-Index:
- Открывает ордер в понедельник, после 00:00.
- Если в течении недели заработано достаточно для того, чтобы переоткрыться с большим объемом, тогда советник в субботу (после 19:00) закроет ордер.
- Есть функция обязательного закрытия ордера в субботу.
- Magic - магический номер ордера. Советник открывает, контролирует и закрывает ордера только с этим номером, чтобы не путать ордера открытые вручную.
